Szép és finom csokimikulást kerestünk, de zombival, tojással és tejbevonóval is találkoztunk - teszt!

Mi ez itt, nyugdíjas-találkozó? – kérdezte egyik újságíró kollégánk, amikor látta, hogy egymás után kerülnek fel szerkesztőségünkben egy nagy asztalra a csokimikulások. Ismét úgy döntöttünk ugyanis, hogy önfeláldozó tesztet végzünk olvasóink kedvére: megeszünk egy csomó édességet, hogy Önök megtudják, melyik figurát érdemes megvenniük a csomagba, amellyel meglepik gyermekeiket holnap reggelre a Télapó nevében.– Én kinézetre választok – mondta Balázspiri Lajosné, aki tegnap délelőtt éppen a csomagba valókat válogatta az újszegedi bevásárlóközpontban. – Valami Mikulás-szerűt szeretnék a minőségi édességek mellé – magyarázta. Ebből kiindulva így mi sem csak az ízt pontoztuk most: szépségversenyt is rendeztünk az öregemberek között, hiszen sok gyerek nem is biztos, hogy megeszi az édességet, viszont a figurának örül – persze csak ha az nem ijesztő.Azt kell mondjuk, a mezőnyben hatalmas a szórás, és bizony akadtak komoly meglepetések is. Az, hogy a tejbevonóból készült, százforintos figura elvérzett a teszten, valljuk be, várható volt. A papírja rendesen be sem borította a figurát, amely kicsomagolva többek szerint zombinak nézett ki. De legalább passzolt az ízéhez, két egyest be is gyűjtött. Fotós kollégánk szerint a másik szintén két pontot érdemlő Nicole a kicsi Mikulás törvénytelen apja lehet, ezzel szintén csak büntetni lehet a gyereket virgács helyett. A Fairtrade annyiban különbözött ezektől, hogy legalább a kicsomagolt figura arca szép volt – kár volt rá papírt tenni.Tesztünk két nagy meglepetése a Boci Aero és a Smarties bukása volt. Utóbbiban tesztalanyaink még bíztak kicsomagolás előtt, ám amikor kiderült, hogy a hónapokkal a szavatosság lejárta előtt járó termék kifehéredett, minden bizalom elveszett. Ráadásul furcsa mellékíze is volt. Az Aero Mikulást pedig nem tudtuk értelmezni: a gnóm, golyó alakú Télapó kibontva egy mosolygó tojás lett.A középmezőnyben vagy az íz, vagy a külalak nem volt versenyképes. A Favorina Mikulása például szép, de nem finom, a Milkánál ez port fordítva van. A Boci készített egy bájos öregembert, ízben viszont tejcsokiból is kihozta a tejbevonó minőséget. A Figaro pedig az egyik legszebb kivitelezésű figura lett a mezőnyben, de sajnos nagyon gyenge csokoládét sikerült belecsomagolni az igényes papírba.

Ahogyan az várható volt, a Mikulások között is a nagy márkák taroltak. Az After Eightet persze valószínűleg leginkább mi, felnőttek értékeljük, a Kinder viszont telitalálat a kicsiknek. Ezek azonban nem kaptak maximális pontot, ellentétben a Mercivel, amely mellett talán nem várt fordulatként a Kitkat végzett még az élen. Utóbbinál külön értékelte tesztcsapatunk a kreativitást, vagyis a sportcipős, fejhallgatós, vagány Mikulást. Ízére pedig legszívesebben hat pontot adtunk volna, hiszen még a ropogós ostyát is belecsempészték.