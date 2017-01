Szép fehér lett Szeged, és Vásárhelyen is esik a hó: fotózzon!

Így néz ki Vásárhely. Fotó: Nagyhegyesi Alex

Szegeden ugyan olvasóink és saját tapasztalataink szerint is elállt a havazás, de olvasóink azt írják, Röszkén, Kelebián továbbra is esik. Fotós kollégánk a belvárosban járt, a Kárászon már hóembert építenek - igaz, kicsikét.Korábban írtuk:Végre megérkezett Szegedre az igazi havazás: örökítse meg! Várjuk fotóikat a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre! Az idokep.hu előrejelzése ma is azt mutatja: 80 százalék, hogy havazni fog este, de ma be is jött a jóslat - aki kinéz vagy odakint tartózkodik, az láthatja, hogy nem csak néhány pehely hullik le mutatóba. Elő a szánkót és a hólapátot, és vezessenek óvatosan!Olvasónk, Nagyhegyesi Alex jelezte, hogy Vásárhelyen is esik a hó régóta, fotót is küldött.

Ha valakinek nem tűnne fel: hó mindenütt! Fotó: olvasó-tudósító

A szegedi Szél utcából is kaptunk felvételeket.