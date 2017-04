Szerb csevapok, francia fondük

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Ha szerb ételekről van szó, nincs szükség rá, hogy pár száz kilométert autózzunk dél felé: elég a Széchenyi téri Classic Caféig elmenni, ahol barátságos és személyre szabott kiszolgálással érkeznek asztalunkhoz a ház specialitásai, a hagyományos szerb konyha eredeti ízei.Aki nem tudná, hány változatban is készül az igazi csevap, milyen a hagyományos pljeskavica, a pletnica, a szerb rablóhús vagy éppen a macedón báránysült, itt alaposan megismerkedhet velük. A kiválasztott fogásokat ráadásul házhoz is szállítják. Az étterem – amely a remek fogások mellett többféle nyereményjátékot is kínál vendégeinek – rendezvényhelyszínnek is kiváló, legyen szó ballagási bankettről vagy születésnapról.Mindössze pár utcával odébb viszont már a francia konyha különleges fogásaiba, a fondükbe kóstolhatunk bele, ha ahhoz támadna kedvünk. Az Oskola utcai Smooth egy kis ékszerdoboz, romantikus találkozókhoz, meghitt beszélgetésekhez is jó választás. A kávé- és koktélkülönlegességek, a francia klasszikus sajtfondü mellett megkóstolhatjuk az olasz vagy éppen zöldborsos álomfondüt is, és megtudhatjuk, miért hívják I love Szegednek az egyik változatot. Fondüt viszont nemcsak sajtból, de csokiból is készítenek, amelyek számos változata szintén hatalmas ízélménnyel ajándékozza meg a vendégeket.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket, programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.