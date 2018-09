Szerb gyerekek az üllési focipályán - galéria

Sikeresen nyújtott be az unióhoz közösségépítő pályázatot a vajdasági SUTEAM Egyesület és az Üllési ISE. Ennek köszönhetően indult el szombaton az üllési focipályán a szerb és magyar 5-10 éves gyerekek sportolását támogató projekt – mondta a Délmagyarországnak a település polgármestere. Nagy Attila Gyula azt is hozzátette, hogy a program segítségével a gyerekek megismerhetik a partner egyesület sportágait, de rendeznek majd sporttáborokat és kispályás tornákat is.A megnyitórendezvényen beszélt a sportért felelős államtitkár is. Szabó Tünde elmondta, hogy "Szerbia és Magyarország felismerte a sport határokon átívelő erejét",– A sport az erős hazafiságtudat mellett egyszerre tudja a nemzeteken átívelő összetartástudatot is erősíteni. Személyes meggyőződésem, hogy a szerb és a magyar nemzet fiai és lányai közötti hagyományos kapcsolat és a kormányok sport iránti elkötelezettsége hosszú távon is kihat majd nemzeteink sportéletére – fogalmazott az államtitkár.– Számomra az az egyik legfontosabb, hogy ebben az együttműködésben a kora miatt még a legfogékonyabb korosztály, a kisgyermekek érintettek – mondta már köszöntőbeszédében a térség országgyűlési képviselője. B. Nagy László elmondta: 2010 óta a magyar kormány egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok egészséges és sportos nevelést kapjanak.– Ez nem csak egy szólam, nem egy kormányprogram, hanem komoly anyagi források is állnak mögötte. Ebben a választókerületben is voltak, vannak, sőt még lesznek is olyan beruházások, amelyekben például korszerűen lehet majd kötelező testnevelésórákat tartani – tette hozzá a képviselő.