Szerdán indul a hetedik Bortér

A ülönleges atmoszférájú fesztivál nyitánya ezúttal is a néptáncosokkal, fogatokkal és hagyományőrző elemekkel tarkított szüreti felvonulás lesz – fejtette ki lapunknak Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft ügyvezető igazgatója. Az impozáns karnevál -án, 17:30 – kor veszi kezdetét, a menet a Széchenyi tér - Klauzál tér - Dugonics tér - Árpád tér - Apáthy utca útvonalon érkezik a Dóm térre. A rendezvény egy szórakoztató, de szakmai szempontból is izgalmas kiállítással várja a borok szerelmeseit – ennek keretein belül a szőlészet-borászat történetével és eszközeivel ismerkedhetnek meg a vendégek.



úcsminőségű gasztronómia mellé intellektuális zenei ínálat dukál: a Bortér dupla színpadán többek özött Horváth Charlie, Wolf Kati, ö ény Attila, a Bon Bon és rengeteg pop-rock, jazz és swing előadó szórakoztatja a nagyérdeműt. A napi programok zárását az idén is az Il Silencio jelzi, egy zseniális fúvós quartett formájában, akik a dóm erkélyéről muzsikálnak a vendégeknek.



Bortér – 7. őszi bormustra a Dóm téren

Szeged, Dóm tér

2017. 17.