Szerdán kezdődik a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál - először Szegeden

Először rendezik meg Szegeden a város Oscar-díjas szülöttéről elnevezett Zsigmond Vilmos Filmfesztivált, amelyen 33 film versenyezhet 5 kategóriában szerdától péntekig, az eredményhirdetés szombaton lesz.A fesztiválra háromszáznál több nevezés érkezett a világ öt kontinenséről, amelyekből az előzsűri összesen 33 filmet válogatott versenybe öt kategóriában. A magyar és közép-európai alkotások mellett több amerikai, továbbá ausztrál, indiai, skandináv, valamint a Baltikumból származó műveket is láthat majd a közönség a Belvárosi moziban. Az öttagú zsűri elnöke Szabó Gábor (HSC) operatőr, aki az idei Magyar Filmhéten A martfűi rém fotografálásáért elnyerte a legjobb operatőr díját. A versenyprogramot több olyan rendezvény is kíséri, amelyeken Zsigmond Vilmos operatőri pályáját elevenítik fel. A Magyar Hollywood Társaság szervezésében, többek között az Oscar-díjas Rófusz Ferenc közreműködésével kerekasztal-beszélgetésben idézik meg az alakját, emellett látható lesz a mester két korai remekműve, A sugarlandi hajtóvadászat és A folyó, továbbá két Zsigmond Vilmosról készült portréfilm is.

A közönségtalálkozókon az alkotókkal folytatott beszélgetések mellett szó lesz a magyar filmoktatás helyzetéről is Báron György kritikus vezetésével, Nigel Walters operatőr, a zsűri brit tagja pedig workshopot tart az érdeklődőknek.Susan Zsigmond, az operatőr özvegye őszinte érdeklődéssel kíséri a fesztivál szervezését, de most nem tud ekkora útra vállalkozni, így a szűkebb családot Zsigmond Vilmos – ugyancsak Amerikában élő – unokája képviseli majd a szegedi fesztiválon.