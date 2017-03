Szerdán nyithat a püspökség luxusétterme a Dóm téren

A bencések szállodát álmodtak



A Pannonhalmi Területi Egyházmegye a közelmúltban 5,1 milliárdos fejlesztési támogatást kapott, amiből négy csillag superior kategóriájú, sparészleget is magában foglaló, 100 szobás szállodát építenének. Az önkormányzat évek óta sikertelenül próbálkozott ugyanezzel. A tervezett apátsági hotel egy nemzetközi szállodalánc tagjaként az üzleti vendégkör mellett szabadidős vendégeket is kiszolgálna majd.

„Köszönöm szépen az érdeklődést. Most már tényleg nem sokat kell várni az étterem nyitására. A pontos időpontról értesíteni fogjuk a sajtó képviselőit" – válaszolta a Szeged–Csanádi egyházmegye sajtóreferense múlt hét pénteken arra a kérésünkre, mikor nyílik a Dóm látogatóközpontjában a püspökség Katedrális nevű étterme, amelynek nyitását legutóbb február végére, március elejére ígérték az illetékesek (2017. január 24.: Hamarosan nyílik a Katedrális).A luxusétterem tervéről tavaly novemberben írtunk először. Az étteremnyitásról a diningguide.hu közölt interjút az étterem szakmai vezetőjével, Dallos Ferenccel, aki több budapesti vendéglátóhely tulajdonosa. A vállalkozó az interjúban azt mondta, Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspökkel véletlenül futott össze budai All in Delicates nevű üzletében, majd összebarátkoztak (2016. november 13.: Luxuséttermet nyit a püspökség a Dóm téri látogatóközpontban ).A Katedrális étteremvezetője Zsurka Péter lesz, aki jól ismert szereplője a szegedi vendéglátásnak. Ő a Zárda utcában lévő Mátrix és az Arany János utcai City Hotel tulajdonosa, a Szegedi Szabadtéri Játékok cateringszolgáltatója és az ópusztaszeri Szeri Csárda üzemeltetője.A hírt komoly felháborodás követte, a magasabb árfekvésű étterem nyitásának ötlete nem mindenkinek tetszett (2016. november 22.: Kiverte a biztosítékot a Dóm térre tervezett étterem ).A látogatóközpont oldalsó bejáratánál – ez lesz az étterem bejárata – hétfőn komoly sürgés-forgást tapasztaltunk. A lépcsőhöz két hatalmas virágládát helyeztek, igazi virágokkal, a bejárat fölött pedig a Katedrális étterem, kávézó felirat látható.– Március 15-én, szerdán szeretnének nyitni – árulta el az egyik alkalmazott, aki hozzátette, az étlap már megvan, „készülnek a fiúk nagyon". – Én nem nyilatkozom, kis pont vagyok – tette hozzá. Az étterembe folyamatosan hordták az alapanyagokat, a környéket a készülő ételek illata lengte be, folynak a próbafőzések.Azt, hogy valóban a nemzeti ünnepen nyílik-e a luxusétterem, hivatalosan nem erősítette meg sem a püspökség, sem az étteremvezető.