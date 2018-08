Szerelés után sorra mentek tönkre az elektromos eszközök Zákányszéken - Mindenkit kártalanít az áramszolgáltató

Frank Istvánné tévéje elromlott. Fotó: Török János

Az egyik utcai „villanyszekrényt" szerelték a Nemzeti Közművek munkatársai Zákányszéken majdnem egy hónapja. Valamit azonban elnézhettek, mert a környező utcákban több elektronikai eszköz is tönkrement – írtuk a napokban . Akkor még nem volt egyértelmű, hogy mi okozta a hibát és a károkat, ezért megkerestük a Nemzeti Közműveket.Tegnap megkaptuk a szolgáltató válaszát, amelyben azt írták, hogy egy transzformátor romlott el – az okozta a bajt. A településről többen is keresték a céget, ahol nem vitatják, hogy az ő hibájukból mentek tönkre az elektromos eszközök, így ki is fizetik a kártérítést, csak még pontosan felmérik, kinek mekkora vesztesége lett. „Kártérítési igény esetén – az ügyfél bejelentését követően – társaságunk minden esetben egyedi vizsgálatot folytat le" – hangsúlyozták.