Szerelmes nyárestét hoznak a szegedi Muzsikáló Udvarba

A városháza Muzsikáló Udvarán kedden hallható az Anima Musicae zenekarban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egykori hallgatói játszanak.

Romantikus nyáresti szerenádot ad a hetedik születésnapját ünneplő együttes, amelyben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egykori hallgatói játszanak.– A legfontosabb, hogy barátság köt össze bennünket – árulja el G. Horváth László, a zenekar művészeti vezetője. – Együtt értük el az eddigi sikereinket, és törekszünk arra, hogy a legjobbat nyújtsuk minden fellépésünk alkalmával.A kedd esti program Mozart F-dúr divertimentójával kezdődik, majd Liszt Ferenc Angelus, Gabriel Fauré Pavane és Josef Suk Szerenád című műve csendül fel.

– Josef Suk legismertebb darabja a Szerenád, ezzel vált sikeressé – meséli a művészeti vezető, aki az egyik alapítója is a zenekarnak. – Suk Dvorak tanítványa volt, ráadásul amikor ezt a darabot írta, ponta nagy zeneszerző lányának udvarolt – sikerrel.Suk kapott méltó jutalmat a Szerenádért, az Anima Musicae pedig számos helyen előadhatta már a művét: többek közt az Óbudai Társaskörben, a kapolcsi Művészetek Völgyében és még egyszer Szegeden is szerepeltek vele. A városháza udvarán azonban kedden lesz az első koncertjük.A fiatal művészek számos kortárs ősbemutatót jegyeznek, és a klasszikus zene határterületeit is kezdik meghódítani – saját kamarazenekarukra és ízlésükre igazítva azokat. A koncertjeik éppen olyanok, mint ők maguk: frissek, lendületesek, és tele vannak ígérettel.