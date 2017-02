Szerelmesek Ölelése vasárnap a Reök-palota előtt

Immár második alkalommal rendezi meg a Szabadtéri Valentin-naphoz kapcsolódó programját, a népszerű Szerelmesek Ölelését, amelynek során piros lufikra írt üzeneteket is a levegőbe röpítenek a résztvevők. Legutóbb közel háromszázan érezték úgy, hogy nincs is tökéletesebb alkalom érzelmeik kifejezésére. Minden generáció tagja képviseltette magát: családok kisgyermekeikkel, fiatalok párjukkal vagy barátaikkal, sőt akadtak, akik hosszú közös évtizedekkel a hátuk mögött is úgy érezték, van olyan kedves üzenetük, amit lufira írhatnak.



Idén február 12-én, vasárnap 14 órától a Reök-palota elé várják a párokat vagy azokat a szingliket, akik a szimbolikus eseménnyel is közelebb szeretnének kerülni a boldogsághoz. A romantikus zenei aláfestést a Rá-

dió 88 biztosítja, Gedzo szerelmes slágereire ölelhetik át egymást az álompárok vagy akár ismeretlenek is, ha a helyszínen szemet vetnek egymásra. Talán nincs is erre tökéletesebb helyszín, mint Szeged legszebb épülete, amelynek romantikus homlokzata lágy hullámoktól burjánzik. Így aztán akár „Facebook-gyanús" fotókat is készíthetnek magukról a szerelemtől fűtött pillanatban.



Az érzelmeket pedig érdemes megpecsételni újabb, hosszú távú élményekkel is. Felejthetetlen nyári estével lephetjük meg kedvesünket, ha a Dóm téri produkciókra szóló kedvezményes bérleteket nyújtjuk át neki a szerelem ünnepén. A február 14-éig megváltott páros bérletekhez ráadásul édes meglepetés jár. A Szamos Marcipán jóvoltából Szívdesszertet is adnak a Fesztivál Jegyirodán.



Bármely darabokat választják, a szuper közös program garantált. Ha igazán gálánsak akarunk lenni, a legnagyobb meglepetést, vagyis a három új bemutatót tartalmazó bérletet csomagoljuk be. Így Puccini gyönyörű operáját, a Toscát, Shakespeare kacagtató vígjátékát, a Vízkeresztet és a hazai színpadon most először látható, romantikus musicalt, A notre dame-i toronyőrt is megnézhetjük közösen. Quasimodo kalandjai az operával, a vígjátékkal és a tavalyi nagy visszatérő Ének az esőben is kapható párban. A hollywoodi musical pedig az örök-

zöld Mamma Mia!-val együtt is megnézhető Valentin-bérletben. (X)