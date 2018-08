Szerkezetkész a szegedi ifjúsági centrum - 25 méter magas lesz a stadion, a Dorozsmai út felől nyílik majd a főbejárat

Négy hónappal az alapkőletétel után a centrum épületrészei szerkezetkészek – a komplexum legmagasabb pontja 24,53 méter.

Az ifjúsági centrum várhatóan jövő év első felében készül el. Fotók: Madár János

A stadion az UEFA legszigorúbb előírásainak is megfelel, vagyis nemzetközi mérkőzések rendezésére, illetve Bajnokok Ligája- és Európa-liga-selejtezők lebonyolítására is alkalmas. A kivitelezés egyik legérdekesebb momentuma, hogy az országban először itt készült előfeszített pillér, amelynek a tömege meghaladja a 33 tonnát.

Április 9-én tette le a Szegedi Ifjúsági Centrum alapkövét Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség vezetője és Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök (2018. április 10.:).Pénteken a kivitelező Market Építő Zrt. a hagyományokhoz híven bokrétaünnepségen köszönte meg a dolgozók eddigi munkáját. A földlabdás facsemete most a stadion legmagasabb pontján áll, később pedig az épület körül kap helyet.A létesítményt délelőtt a sajtó képviselőinek is megmutatták. Az építkezésen összesen 200 szegedi és környékbeli munkás dolgozik. Egybehangzóan megállapítottuk, hogy az Izabella híd melletti területen jó ütemben halad a Szeged–Csanádi Egyházmegye beruházása, hiszen laikusként is jól felismerhető volt egy épületrész. A fedett, multifunkcionális rendezvényközpont is, amely nemcsak sportesemények megrendezésére alkalmas, hanem az egyházmegye intézményeibe járó diákok, illetve az állami gondoskodásban élő fiatalok regionális rendezvényeinek is otthon adhat.Kicsit messzebb a három műfüves pálya talajmunkái folytak, majd elértünk a nyolcezer néző befogadására alkalmas labdarúgó-stadionhoz. A létesítmény mindhárom szintje áll már, és a lelátók egy részének vasbeton szerkezete is kész.Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök korábban elmondta, az egyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátásához kapta meg az egykori Napfény Kempinget, amelynek épületét is felújítják, és 45 szobás szállóvá alakítják.Azt is megtudtuk, a létesítmény főbejárata a Dorozsmai út felől nyílik majd. A szerkezetépítési munkák után hamarosan megkezdődhet a belső kivitelezés és a homlokzat becsomagolása. A tető lemezelésével párhuzamosan zajlik a szigetelés, a lépcsőelemek elhelyezése, az útépítési munkák egy része, valamint az edzőpályák kialakítása.