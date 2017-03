Szesszel is megy a bringa, ha tolják

Aki képtelen tekerni, szondát fújhat



Sokan úgy vélik, a 2014 júliusa óta hatályos KRESZ-módosításban leírt „jármű biztonságos vezetésére képes állapot" megítélése szubjektív, és ellenőrizhetetlen. A rendőrség honlapján azonban találni ezzel kapcsolatos iránymutatást. Eszerint a biciklist megszondáztathatja a rendőr, ha például a kéz és láb együtt mozgásának nehézségei, egyensúlyzavar, állás- és járásképtelenség, kézremegés, akadozó beszéd, agresszivitás vagy labilis érzelmi állapot alapján arra lehet következtetni, hogy az illető valamilyen, vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt áll.

– Az a baj, hogy valaki megiszik két sört, és felelősen viselkedik, aztán megiszik még néhányat, és akkor meg ráül a biciklire, pedig már elindulni sem tud – mondta a tápéi Lottó borozóban Bódi László, aki biciklivel jött a kocsmába.A férfit arról kérdeztük, mi a véleménye arról a közel 3 éve bevezetett KRESZ-módosításról, amely szerint a kerékpárral közlekedők főútvonalon kívül közlekedhetnek úgy is, ha előtte ittak némi alkoholt. Pontosabban „a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban" vannak.A Hollandiában kamionozó férfi szerint azzal van probléma, hogy a magyarok gyakran nem tudnak mértéket tartani. – Hollandiában is meg lehet inni valamennyit, mégis kevés a baleset. Más a kultúra – magyarázta.– Mi van akkor, ha én ugyan józan vagyok, de kivág elém egy ittas biciklis, és elütöm? – kapcsolódott a beszélgetésbe egy autós is.A többi vendég is egyetértett abban, hogy jobban oda kell figyelni a kis utcákban a sofőröknek, ahol bármikor előfordulhat ilyen helyzet.Egy Macska néven bemutatkozó férfi a főúttól, a Budai Nagy Antal utcától még inkább tart. – Biztonságos kerékpárutat kellene kiépíteni a vízműtől a falu végéig! Így a főúton vagyunk kénytelenek biciklizni, ami veszélyes, akármilyen állapotban is van az ember – mondta a férfi, akivel mindenki egyetértett. Megkérdeztük a csapost is, hogy bátrabban isznak-e a biciklisek a KRESZ-módosítás óta. – Se többet, se kevesebbet nem isznak. Aki ittasan ül biciklire, az azelőtt se foglalkozott vele, mi a szabály – mondta.Érdeklődtünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, a KRESZ módosítása óta hogyan alakult az ittas kerékpárosok által okozott, illetve velük történt közlekedési balesetek száma. Bár 2016-os összesítés még nincs, a KSH adatai között is megtalálható országos számokból az derül ki, hogy 2013-ban (459) több balesetet okoztak ittas kerékpárosok, mint 2014-ben (405) és 2015-ben (381). Külön Csongrád megyei adatokat nem kaptunk.Beszéltünk viszont egy szegedi igazságügyi közlekedési szakértővel is, aki szintén azt mondta, nem tapasztalta, hogy több ittas kerékpáros okozott vagy szenvedett volna balesetet Csongrád megyében az elmúlt közel 3 évben, mint a KRESZ-módosítás előtt.