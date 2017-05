Szétcsapatták a pocsolyákat a szegedi motoros találkozón

Az iskola udvarán és a tornacsarnokában több tucat motorkülönlegességet láthattak az érdeklődők. Oldalkocsis veteránmotorból ötöt is hoztak, de volt kiállítva mentőmotor, az Endurónak szinte a teljes sorozata, Babetták, sőt épített kerékpárok is, afféle vendégjárműként. A legrégebbi kétkerekű, amit itt lehetett látni, 1941-ből való, extrája pedig a leírás szerint a rozsdás festés.

– Hát csapassátok szét a pocsolyákat – kiabált be egy lelkes motoros, mire több se kellett a fiúknak: valóban ezt tették. A művelet pedig olyan jól sikerült, hogy fél órával később már a kétkerekű motort is elővették.

– Nem lesz felvonulás – fogadott bennünket vasárnap délelőtt a meghirdetett gyülekezőhelyen nagyjából 20 motoros. A szezonnyitóra előzetesen több száz résztvevőt vártak, ám mint kiderült, már a hét közepén lemondták a programot, mivel a szervezőknek nem volt pénzük arra, hogy kifizessék a menet rendőrségi biztosítását. A kétkerekűek szerelmesei így egyénileg érkeztek a József Attila iskolába, ahol immár 17. alkalommal rendezték meg a szegedi motorkiállítást.– Elsősorban a magánemberek saját tulajdonú gépeire tudjuk alapozni a rendezvényt, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy az eső ellenére is ilyen sokan segítik a programot – mondta el Ujváry Béla szervező, aki nem saját nyeresége miatt aggódott. A rendezvény bevételét ugyanis a költségek kifizetése után teljes egészében a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány kapta meg.– A legértékesebbek a Streetfighter Fanatic épített motorjai – mutatta Ujváry Béla. – Ez a baráti társaság 4-5 év alatt rak össze egy motort, ezek közül hoztak el néhányat. Az a munka, amit ezekbe beletesznek, megfizethetetlenné teszi a járműveket – igaz, nem is akarják eladni. A rendezvényen volt néhány amerikai autó is, az időjárás miatt ezekből jóval kevesebbet hoztak, és kora délután azokat is elvitték. A legfeltűnőbb az az amerikai dragster volt, amelyből mindössze kettő van az országban.– Ez egy gyorsasági autó, 7,1 másodperc alatt éri el a 303 kilométeres óránkénti sebességet – tájékoztatott Szabó Zsolt, aki Budapestről érkezett a 8 hengeres csodával. – Kategóriájának ez a leggyorsabbja, versenyezni is szoktunk vele. De persze speciális terep kell hozzá: általában reptereken rendeznek ilyen megmérettetéseket.A nyitástól tartó eső végül fél 3-kor abbamaradt, így Erdős Csaba és csapata elővették kaszkadőrjárműveiket. – Ebben az időben nem lehet semmit csinálni – mentegetőzött, és a négykerekű quadokkal is csak azért kezdtek el bohóckodni, hogy kárpótolják a nézőket az elmaradó streetfighter show-ért.A show-ba félidőben beszállt egy félbevágott Trabant is, amely először csak viccesnek tűnt, ám amikor belendült, komolyan elgondolkoztunk rajta, vajon ez-e a keményebb vagy a vidámpark. A hátulján apró kerekekkel ellátott járműnek ugyanis egy funkciója van: szélsebesen tud körbe forogni. A legnagyobb szájú vendéget, Zoltánt rögtön be is ültették, hiába tiltakozott, hogy nem úgy van öltözve. – Láttatok már rókát röpülni? – nevettek rajta barátai, de végül nemhogy róka, még a kezében tartott sör sem löttyent ki. A ruhája viszont csupa sár lett. Hogy mit szólt Heni, a felesége, amikor így hazaért – azt csak elképzelni tudtuk.