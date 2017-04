Szétszedte a tél az utakat - galéria

– Van baj bőven, már ami az önkormányzati utak állapotát illeti. Elég sok kárt okozott nekünk a tél – mondja Szirbik Imre, Szentes polgármestere. – A városellátóhoz tartoznak az utak. Folyamatos jelzést kapunk az állapotukról, hiszen a szemétszállítás is a cég feladata, és az autók hetente egyszer bejárják a teljes várost. Emellett a lakosság is jelzi, hol vannak kátyúk. Erre a feladatra elkülönítettük a pénzt a költségvetésben, abból kijavítjuk a tél okozta nyomokat is.Folyamatosan javítja az önkormányzati utak hibáit a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., elsősorban a közlekedést veszélyeztető helyeken. Az önkormányzati társaság költségvetésében 120 millió forint áll rendelkezésre idén út- és hídfelújításokra, illetve kátyúzásra.Áprilisban indulnak be az aszfaltkeverő üzemek, akkor lehet időtálló burkolatjavítást végezni. A kisebb javítások mellett idén kétszer 500 millió forintból cserélik a város útjainak, járdáinak burkolatát. Az egyik keretből azok a városrészek kaphatnak, ahol nagy uniós fejlesztések kezdődnek. Ilyen Makkosház, Odessza és az újszegedi liget környéke.A másik forrást úgy osztják fel, hogy a többi városrészben is sok utcát állíthassanak helyre. Ezek kiválasztására a lakosok és az önkormányzati képviselők is tehetnek javaslatot a polgármesteri hivatal szakirodájának. A szakemberek felmérik az útszakaszokat, rangsorolják, majd a közgyűlés városüzemeltetési és fejlesztési szakbizottsága dönt róluk. Megírtuk , az első csomagról már határoztak.– Mi nem mértük fel az utak állapotát – tudtuk meg Búza Zsolttól, Baks polgármesterétől. – Folyamatosan kátyúzunk, amikor erre szükség van. A közmunkaprogramunk egyik pillére is ez. Arról is beszélt, hogy a Belügyminisztériumhoz pályáznak ugyan útfelújításra, de maximum 15 millió forintra lehet. – Abból nem lesz meg egy fél utca sem. Ezért, ha nyerünk, akkor ott aszfaltozunk egy-egy kis területet, ahol a legnagyobb a gond.A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-nél is érzik a tél hatását az utakon. Jelenleg a balesetveszélyes kátyúkat javítják hideg aszfalttal. A meleg aszfaltot április 10-én kezdik gyártani Csongrád megyében. Ennek megfelelően a kátyúzás nagyobb részét is ekkor kezdik.A közútkezelő cég idén hazai forrásból 53,5 kilométer utat újít fel Csongrád megyében. Ebből fél kilométert főúton, a többit mellékutakon. Az uniós területfejlesztési program 44 milliárdjából, ami országosan 400 kilométerre elég, 23,5 kilométer jut Csongrád megyébe. A mórahalmi ... utat, a Sándorfalva–Zsombó összekötő utat és a Dóc és Balástya közötti szakaszt hozzák rendbe a közút honlapja szerint.