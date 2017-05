Széttörték a Mélypont gyűrűjét és a szerelemlakatok is eltűntek

– Kedd délután kint voltunk a tiszaszigeti Mélypont emlékhelynél, és sajnálattal láttuk, hogy azt valaki megrongálta – számolt be az elkeserítő kirándulás emlékéről lapunknak Polareczky Márta.– Megnéztem a Mélypontot. Sajnos olyan súlyos kár keletkezett, hogy az egészet le kell szednünk, és el kell vinnünk megjavíttatni – mondta szomorúan Ferenczi Ferenc tiszaszigeti polgármester. A faluvezető szerint százezres nagyságrendű lesz a helyreállítás költsége, s mivel nem várt kiadásról van szó, így nyár előtt nem is ígéri a Mélypont gyűrűjének megjavíttatását.A Magyarország legmélyebb pontját szimbolizáló kopjafát még 1984-ben állították, itt található hazánk legmélyebb pontja, ami 75,8 méter. A térplasztika közepén áll a most összetört gyűrű, amelynek középpontja az ország képzeletbeli mélypontjára mutat. Tavaly a gyűrűn – ahogy megírtuk – megjelentek az első láncra kötött szerelemlakatok is. Egy ősi kínai hagyomány szerint ha a szerelmesek lakatot helyeznek el egy véget nem érő láncon, szerelmük örökké tart majd. Ferenczi Ferenc tavaly ősszel azt mondta lapunknak, hogy szeretné, ha ebből hagyomány lenne Tiszaszigeten, és ha szükséges, akár helyet is biztosítanak arra, hogy minél több lakat elférjen a Mélypontnál.– A lakatok már a felszerelés után két héttel eltűntek a gyűrűről, és azóta se tett rá senki ilyet. Ebből sajnos nem lett hagyomány – mondta most a polgármester.