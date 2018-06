Szeviép-leányvállalat volt a Mini Hungary Park projektmenedzsere

A csődbe jutott Szeviép Zrt. egyik leányvállalata, a MITT Beruházás-szervező Zrt. volt a Mini Hungary Park projektmenedzser vállalkozása –A lap szerint a parkra nyert pályázati pénzeket a Dlusztus Imréhez köthető Bornemzet Nonprofit Kft. kapta, míg a kivitelező a Háromhalom Építőipari Kft. volt. Azt is írják, hogy a MITT Zrt. vezérigazgatója és ötvenszázalékos tulajdonosa Kőmíves Benedek, aki korábban tulajdonos volt a kivitelező cégben is, a szocialista kormányok idején pedig egy ideig az állami pénzek elosztásában döntő Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. vezető tisztségviselője, igazgatósági tagja volt.A cikkben emlékeztetnek, hogy akapcsán, valamint egy uniós projekt kivitelezőjének ügyvezetőjét. A műszaki ellenőr szintén gyanúsított lett.A gyanú szerintdarabszámáról és a projekt készültségi fokáról valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be a regionális fejlesztési ügynökségnek. A gyanúsítottak így el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, valamint a már kifizetett támogatások elszámolását.