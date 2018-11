Szeviép-ügy: Börtönt kért az ügyész Botka volt beszállítóira

Végéhez közeledik a Szeviép Zrt. korábbi három vezetője ellen csődbűntett miatt indult büntetőeljárás. A Szegedi Járásbíróságon hétfőn már az ügyész mondta el a vádbeszédet, az elsőrendű vádlott védője pedig a védőbeszédét.Laczi Beáta ügyész azzal kezdte csaknem kétórás beszédét, hogy a Szeviép-ügy helyi szinten kiemelt jelentőségű és súlyú bűncselekmény, amelynek a vádlottjai pénzügyekben jártas emberek. Az ügyész szerint a Szeviépnek gazdaságilag és társadalmilag is meghatározó szerepe volt a térségben, a vádlottaknak pedig abban, hogy a cég fizetésképtelenné vált.

Laczi Beáta elmondta, hogy a vállalkozás 2008-tól kezdett pénzügyileg gyengén teljesíteni, akkor már a tartozásaikat sem tudták időben fizetni. Ennek ellenére a vádlottak folyamatosan adtak kölcsönöket leányvállalataiknak, de olyan is előfordult, hogy magánembereknek és más cégeknek hiteleztek. Az ügyész szerint a Szeviép gyakorlatilag bankként működött, csak éppen a hiteleket nem olyan körültekintően adták ki, mint azt a pénzintézetek teszik. Összesen másfél milliárd forintot helyeztek ki úgy, hogy gyakorlatilag esély sem volt a visszafizetésre, de még a pénz behajtására sem.

Az elsőrendű vádlott ügyvédje perbeszédében védence felmentését kérte. Izsák Péter úgy véli, hogy a nyomozás felületes volt, a vád pedig megalapozatlan. Szerinte a Szeviép csődjéhez az vezetett, hogy több elvégzett munkát sem fizetett ki a vállalatnak mások mellett a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. és néhány romániai önkormányzat. Rajtuk kívül még az akkori gazdasági világválságot is okolta az ügyvéd, aki azt is mondta, hogy nem a pénz tűnt el, hanem nem jött be az összeg.

A három vádlott most azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért.Laczi Beáta azt is elmondta, hogy a kölcsönökről a három felsővezető döntött, a cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan felügyelőbizottsági tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál.Az ügyészség szerint a korábbi cégvezetők szereptévesztésben voltak, hiszen a Szeviép nem bank. Ráadásul a vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég.Az ügyészség mindhárom vádlott esetében az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A per csütörtökön folytatódik a másod- és harmadrendű vádlott védőinek beszédével.