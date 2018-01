Szexi a fakanál

– Még szép! Abszolút! Nagyon-nagyon imponáló és szexi, ha egy pasi tud főzni – vágja rá a választ a TV2 Mokka című műsorának csinos műsorvezetője. Mádai Vivien elmondja, ha listát kéne összeállítania arról, hogy melyek a legszimpatikusabb „férfiképességek", ez biztos valahol az első helyek egyikén állna.



– Nekem valószínűleg azért is tetszik ennyire, mert az apukám nagyon jól főz, és szinte természetes volt, hogy egy férfi is képes erre – avat be, és hozzáteszi, a főzés annyira tipikusan nőinek gondolt feladat, hogy nagyon is fel tudja pezsdíteni a mindennapokat, ha a férfi is megtalálja a helyét a konyhában.



– Ráadásul mivel nem kötelező, ezért a pasik irtó kreatívak tudnak lenni: szórakozva kreálnak szuper ételkölteményeket, ami tényleg nagyon inspirálóan hat – fejezi be.