Szigorúbb szabályokat kérnek a méhészek - az Unióba behozott méz 20 százaléka hamisítvány

A megyében 800 méhész mintegy 40 ezer családot gondoz. Archív képünk illusztráció, fotó: Délmagyarország

Ellenőrizzék a határon a behozott mézet, az Unióban árusított méz címkéjére pedig írják rá, honnan származik az áru, ha keverék, akkor az összes származási országot – többek között ezt kéri az Erdős Norbert néppárti európai parlamenti képviselő által előterjesztett Méz-jelentés. A magyar képviselő munkáját az EP mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága nagy többséggel fogadta el.

A szakma szeretné elérni, hogy legyenek szigorúbbak az előírások, tiltsák be a méhekre káros neonikotinoid tartalmú növényvédő szerek használatát. Azért is érvelnek, hogy a beporzásért cserébe – ahogyan az Egyesült Államokban – itt is járjon támogatás a méhészeknek.

a kínai méz nem csak a méhészek megélhetését, hanem az egészségünket is veszélyeztetheti. Képünk illusztráció

A kezdeményezést most meg akarja ismertetni széles körben, ezért jött el Szegedre is szerdán sajtótájékoztatót tartani. Arról beszélt, hogy az Unió mézből behozatalra szorul, a behozott szállítmányok 20 százaléka hamisított. Az európai méhészek megélhetését veszélyezteti, hogy Kínából hozott mézzel keverik az övéket, és erre nincs semmi szankció.Ez a kezdeményezés a magyaroknak azért is fontos, mert Magyarország Románia és Spanyolország után a harmadik legnagyobb méztermelő az EU-ban. Amit a 20 ezer magyar méhész családjai megtermelnek, 75 százalékban külföldre megy. A tájékoztatón Lászlóffy Zsolt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója ehhez hozzátette, Csongrád megye különösen fontos vidék ebből a szempontból, mert nálunk 800 méhész mintegy 40 ezer családot gondoz.

Erdős Norbert kérdésünkre – hol készülnek a méhészek által kifogásolt keverékek – azt válaszolta, Spanyolország és Belgium méztermelése jóval nagyobb, mint amennyit az ott tartott méhcsaládok száma indokolna, viszont mindkét országban kikötnek a kínai hajók. Az EP március elsején szavaz a Méz-jelentésről, ezután tárgyal róla az agrárminiszterek tanácsa és az Európai Bizottság. Jó esetben egy-másfél év alatt lehet jogszabály a méhészek kéréseiből.