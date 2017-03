Színezd ki apa fütyijét! - házi feladat elsősöknek

Pszichológus: Értelmetlen, viszont káros

Szél Erzsébet iskolapszichológus nem tartja alkalmasnak a kiadványt a szexuális felvilágosításra. Fotó: Karnok Csaba

„Mikor csókolóznak, akkor apa fütyije nagy lesz és megkeményedik. Anya pedig várja, hogy még közelebb legyenek egymáshoz. Ezután lefekszenek egymással, s apa beteszi... Ekkor ők nagyon-nagyon boldogok. Színezd ki a rajzot."Néhány szót kihagytunk a leírásból, amelyet egy elsősöknek szánt kiadványban olvastunk. Napközis házi feladat címmel jelent meg. Az alcíme: Amit nem tanulunk az iskolában. A kis füzetben 15 oldat szentelnek a „Nem a gólya hozza" tematikának, amely konkrét szexuális felvilágosítás. Abból is a naturális fajta: a színezésre váró rajzokon apuka álló pénisszel csókolózik anyukával, majd szeretkeznek, később a terhesség fázisai láthatók szintén meztelen emberalakokon bemutatva, majd a szülés, ahol anyuka széttett lábai közül mosolyogva bújik elő a kisbaba. A feladatlap végén a hatéves gyerek is lerajzolhatja, ő hogyan született.A kiadvány máris komoly indulatokat váltott ki: különböző internetes fórumokon szörnyülködnek a szülők. Azonban nemcsak ők, a szakemberek sem értik, hogyan készülhetett egy ilyen feladatlap első osztályosok számára.

A szerelemtől a születésig. Néhány rajz az elsősöknek szánt kiadványból.

– Egy 6-7 éves gyereknek nagyon korai ilyen naturális képeket mutatni, színezni pedig pláne. Az intim testrészeken végigvezetni a ceruzát még felnőttként is zavarba ejtő – mondta Szél Erzsébet iskolapszichológus. Hozzátette, harmadik-negyedik osztályos kor előtt a gyerekeket nem is érdekli a szexualitás, de a későbbiekben sem ilyen nyers formában kell azt nekik bemutatni. – Nem tudnék olyan korosztályt megjelölni, amikor ez a kiadvány alkalmas lenne a szexuális felvilágosításra.

Dobtak egy hátast

Szél Erzsébet szerint azonban ennél komolyabb gondok is vannak a foglalkoztató füzettel. – A gyerek számára a szülő aszexuális. Ők apa és anya, nem pedig férfi és nő. Ez egy olyan tabu a gondolkodásmódunkban, mely felnőttkorunkig végigkísér. Azzal, hogy a figurákat megszemélyesítették a szülőkkel, a szexuális visszaélés egy formáját követték el, azaz megvalósul a gyermekveszélyeztetés.A kiadványt elvittük a Bonifert Domonkos Általános Iskolába is, ahol alsós tanítókkal véleményeztettük. A pedagógusok ösztönösen is összecsukták, valahányszor egy gyerek a közelbe jött, míg az udvaron beszélgettünk.– Úristen! Van ám itt minden! – szakadt ki belőlük, ahogy lapozgatták. Amellett, hogy az ábrákat minősíthetetlenül csúnyának és túl nyíltnak találták, egyből megállapították, hogy szerintük ez betiltott kiadvány lesz az iskolában.

A kiadó szerint a szexuális realitás jó a kicsiknek

– Még felső tagozatban sincsenek ilyen jellegű képek a könyvekben. Egyetlen gyerek kezébe sem adnám, ha rajtam múlna – mondta Mucsiné Tóth Kitti, aki hozzátette: az egészben az a borzasztó, hogy a füzet második felében pedig kifejezetten jó feladatok vannak. – Jaj, hát ezt ne! Nem tudom, ki találta ezt ki, de én szülőként sem venném meg – ezt már Kamenikné Szabó Ildikó mondta, aki elsősöket tanít. Varga Orsolya pedig rajztanárként szólt hozzá a beszélgetéshez. – Egy színezőtől is más minőséget vár az ember: esztétikus, motiváló képeket. Fogalmam sincs, mit mondanék a gyereknek, ha megkérdezné, mi milyen színű legyen.A kiadó Facebook-oldalán szintén kapott már kommenteket a kiadvány. Van, aki arról érdeklődik, hogy a karácsonyról nincs-e kedvük valami jó kis leleplezőt írni első osztályosoknak, más pedig a kiadvány külalakjáról érdeklődik: „hát hogy néz ez ki?" Ezzel kapcsolatosan egyébként kollégáinknak is volt véleményük. Volt, aki megjegyezte, hogy annyit sem változtattak a nyilvánvalóan átvett rajzokon, hogy a hospital feliratot kórházra cseréljék, az anyuka hasában mosolygó babát pedig többen ijesztőnek tartották.

Felháborító! – mondta Hajdúné Éva és Bálintné Magdolna. Mindkettőjüknek hatéves unokájuk van. Azt mondták, nem örülnének neki, ha a kezükbe kerülne. Miért nem lehet A két Lottit olvastatni velük, meg olyasmiket, amikből okosodnak? – kérdezték. Fotó: Török János

Megkérdeztük a feladatgyűjtemény kiadóját is. Az amerikai székhelyű Regnobooks képviselője – aki kérte, nevét ne írjuk le – azt mondta, sokkal nagyobb számban vannak a dicsérő és elismerő szavak, mint a kritikák.– A füzet nem a szexuális életről szól, hanem arról, hogyan születik a baba. Sajnos a mai világban, ahol a tévé és az internet – és sok esetben a nyomtatott sajtó is – ontja magából a szexualitást minden percben, sok olyan hatás éri a gyermeket, ami nem a realitás. Ennek szerettünk volna elébe menni ezzel a kis füzettel. A korosztály választása nem véletlen volt, hiszen figyelembe vettük az orvosok, pszichológusok véleményét. Ők 5–7 éves korra teszik azt az időszakot, amikor a gyereket már érdekli, hogyan születik a baba, és meg is érti azt.

A füzet – amelynek se ISSN-, se ISBN-száma nincs, azaz illegális kiadvány – egyébként egy 1975-ös dán író-pszichoterapeuta kiadványa alapján készült, amely kiérdemelte a világ legtraumatizálóbb gyerekkönyve címet.