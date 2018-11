"Színházba bárkit be lehet csalogatni" - Hevesi Zoltán kapta a 135 éves jubileumi gálán a Pro Theatro díjat

Hevesi Zoltán ott segít a színháznak, ahol tud - a jubileumi gálaesten Barnák László főigazgatótól vette át az elismerést. Fotó: Karnok Csaba

Szakmája szerint pék Hevesi Zoltán, aki idén a Pro Theatro díjat kiérdemelte a színházban végzett munkájáért. Már 2013 óta járul hozzá az intézmény gördülékenyebb működéséhez.– Kicsivel több mint fél év önkéntesség után váltam koordinátorrá, egy harmincfős csapatot irányítok jelenleg – meséli Hevesi Zoltán. – Vegyes a társaság, kezdetben inkább nyugdíjasokból és dolgozó fiatalokból állt.Mára már diákok is csatlakoztak a munkához, jelenleg nyolcan vannak, középiskolások és egyetemisták vegyesen. Még a Talentum Alapítvány toborozta az önkénteseket, mikor Hevesi Zoltán csatlakozott a színház dolgozóinak köréhez. Azóta a közösségi portálokon is kerestek már új tagokat, de mivel ő a szabadtérin is önkénteskedik, onnan is csábított át fiatalokat. – Az egy nyári, ez pedig egy egész éves kaland.A csapat segít a marketingtevékenységben, de statisztának is beállnak olykor a tagok. Idén pont a Tótékban segítettek be négyen. Szórólapokat szállítanak egyes intézményekbe minden hónap elején és előadások előtt, de alkalmanként bizonyos eseményeken is segédkeznek, mondjuk a Korábban Érkeztem Alapítvány gálaestjén. – Segítünk, ahol tudunk – mondta a díjazott. – Nem számítottam a díjra. Megleptek vele, mondtam is utána a művészeknek, hogy én már akkor boldog vagyok, ha kinyitom a színház ajtaját. Rögtön feltöltődöm. Szerintem a színházba bárkit be lehet csalogatni egy kis lelkesedéssel.Hevesi Zoltán két kolléganőjével csoportokat is körbevezet a színházban. Az ilyen programokon az adott csapatot mindig bátorítja, hogy ne csak a kulisszák mögé lessenek be, hanem üljenek le a nézőtéren, és nézzenek meg egy előadást is.