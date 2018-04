Színházról játszanak a színházban: Horváth Péter rendezésében mutatják be Molnár Ferenc 3 egyfelvonásosát

Jelenet az Előjáték Lear királyhoz című egyfelvonásosból. Fotó: Török János

Jelenet az Ibolya című egyfelvonásos vígjátékból. Fotó: Török János

Az idei utolsó prózai premiert tartják ma a nagyszínházban: Molnár Ferenc három egyfelvonásos darabját szerkesztette egyetlen este programjába, amelynek a Színház címet adta. Nem véletlenül: mindegyik mű kapcsolódik valamilyen módon a teátrum világához. Ahogy a rendező, Horváth Péter fogalmazott: tüneményes darabokról van szó, amelyek a groteszktől a könnyed humoron át a komoly mondanivalóig rengeteg hangulatot vonultatnak fel.– Abban a nehéz időszakban dolgoztunk ezeken a műveken, amikor legalább öt héten keresztül nem tudták a színészek, melyikük megy és melyikük marad a színházi vezetőváltást követően – mesélte a rendező. – Ebben a feszült közegben állítottuk színpadra ezeket a komédiákat, és azt gondolom, ez meg is könnyítette az életüket, hiszen a próbák idejére elfelejthették gondjaikat, és önfeledten játszhattak, szórakozhattak. Örülök, hogy együtt dolgozhattam velük, ugyanakkor nagyon fáj, hogy a csapat egy része a következő évadban már nem lesz a Szegedi Nemzeti Színház tagja.A három egyfelvonásos közül az első az Előjáték Lear királyhoz, amely abszurd, groteszk játék. A Marsall, bár komoly társadalmi problémát is feldolgoz, igazi komédia egy szerelmi háromszögről. Az Ibolya pedig egy sziporkázó vígjáték, amelyben a színésznőjelöltek próbálnak szerephez jutni, leginkább az igazgató meghódítása révén.– Műfajilag ez az utolsó darab a világ legjobbjai közé tartozik. Waskovics Andrea játékát pedig különösen ajánlom mindenki figyelmébe, ugyanis nála sugárzóbb tehetségű lányt nem láttam még a fiatalok között. Azt gondolom, érdemes lesz rá figyelni a jövőben – mondta Horváth Péter.A díszletet a rendező Molnár Zsuzsával közösen álmodta meg. A három egyfelvonásosban összesen 12 szereplőt láthat a közönség, köztük a rendezőasszisztenst, Bacsa Erikát is, aki szintén feltűnik egy rövid időre a színpadon. A darab érdekessége, hogy Horváth Péter több mint 10 év után újra saját feleségét rendezte – annak idején így is ismerkedtek meg. Szabó Gabinak egyébként 17 Szegeden eltöltött év után ez lesz az utolsó premierje a teátrumban.