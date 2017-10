Színmű, vígopera és Whitney zenéje a színházban: változatos programmal várják a közönséget novemberben

Színes programkínálattal készül novemberre a Szegedi Nemzeti Színház. Fotó: Borbola Lilla

Bemutatták a Szegedi Nemzeti Színház novemberi kínálatát a sajtónak: az ősz utolsó hónapja jótékonysági koncerttel indul. Malek Andrea élőzenés koncertjével az SZTE Pszichiátriai Klinikáját támogatják: sportpálya épül a betegek gyógyulásáért és a dolgozók rekreációjáért.Szegedre érkezik a Honeybeast is a tavalyi nagy sikerű, Erkel Színházban tartott Symphoney koncertjével. A turnésorozatban az együttes slágereit hallgathatja meg a közönség nagyzenekari hangszerelésben.A nagyszínházban a János vitéz várja a gyerekeket, a kisszínházban a felnőttek a János király című színművet tekinthetik meg Keszég László rendezésében és Gyöngyösi Zoltán főszereplésével. Az élőzenés, komplex szatíra sok fordulattal mutat görbe tükröt a hataloméhségről.

A bemutatók sorát A sevillai borbély folytatja, a szegedi kőszínházban mostanában ritkán alkotó Kerényi Miklós Gábor rendezésében illetve Pál Tamás és Gyüdi Sándor karmesterek vezénylésével. A vígopera tíz helyszínen ötven előadást élt már meg nagy sikerrel, Rossini művében ötvöződik a régi és az új – erre példa a díszlet, amelyben az eredeti 1992-es színpadkép elemeit használja fel újításokkal.November 19-én érkezik a nagyszínházba a világot bejáró Whitney – Queen of the night című sikerprodukció. A 2007-ben elhunyt világhírű énekes zenei világát a fiatal és tehetséges Rebecca Frecleton idézi fel a színpadon profi zenészekkel és táncosokkal.A változatosságról gondoskodik továbbá a Népzenétől a rock and roll forradalmáig című előadás Kővári Árpád rendezésében, amelyen fellép Pál István „Szalonna" és bandája, illetve Ferenczi György és az 1-es Pesti Rackák nevű együttes. Az est folyamán kiderül, hogyan férnek meg egymás mellett Petőfi versei és Hendrix zenéje. A hónap teljes programja elérhető a www.szinhaz.szeged.hu oldalon.