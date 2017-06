Színötös lett a súlyosan megsérült Fruzsina

Fruzsi közgazdásznak tanulna tovább, de bíró vagy ügyvéd is szívesen lenne, és az írás is érdekli. fotó: Karnok Csaba

Egy percig sem tartottam attól, hogy a táncot nem tudom majd folytatni, vagy hogy évet kell ismételnem az iskolában – mondta a 12 éves Domonkos Fruzsina, aki januárban sérült meg súlyosan a családi házukban történt robbanásban. Fruzsi bizonyítványába csupa ötös került ebben a tanévben is.– Olyan lány vagyok, aki mindent meg tud csinálni. És az osztálytársaim is szinte minden percben küldtek a Facebookon üzenetet, hogy visszavárnak. Ez is sokat segített a felépülésben – mondta Domonkos Fruzsina . A 12 éves szegedi lánynak színötös lett a bizonyítványa, annak ellenére, hogy január elején – ahogy megírtuk – borzalmas tragédia érte családjukat. Gyálaréti házukban egy használaton kívüli turistagázpalack robbant fel. A robbanásban Fruzsin kívül szülei, testvére és egyik ismerősük sérült meg: mindannyian súlyos, másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedtek. Fruzsi apukája később belehalt sérüléseibe.

– Én lelkileg sokkal jobban vagyok már, mint anya – mesélte Fruzsi, miközben az Alsóvárosi Általános Iskolában beszélgettünk. A hatodikos lány három hónapot volt kórházban Budapesten, majd egy hónapig otthon lábadozott. – Már a kórházban is kaptam különböző tesztlapokat, majd otthon egyre több feladatlapot küldtek el nekem a tanárok. Ezeket megcsináltam, és visszaküldtem. Májustól jártam ismét iskolába, feleletekkel, dolgozatokkal és az órai munkámmal sikerült teljesítenem a félévet. Egy pillanatig sem estem kétségbe, hogy évet kellene ismételnem, mert szerencsére elég jól tanulok, és az osztályfőnököm is megnyugtatott, amikor még a kórházban beszéltem vele telefonon – mondta szerényen.Fruzsi eddig minden évben tiszta jeles volt, tavaly tíz tantárgyból kitűnő osztályzatot kapott. – A kedvencem a matematika, de idén történelemből és természetismeretből kaptam külön dicséretet. A hetediket és a nyolcadikat is szeretném csupa ötössel végezni. Utána közgazdásznak tanulnék tovább, de bíró vagy ügyvéd is szívesen lennék, és az írás is érdekel. Sok kis verset írtam már, könnyen találok rá a rímekre is – mesélte lelkesen. Fruzsi tehetséges hiphoptáncos, öt éve tagja a szegedi Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdiónak. – Attól sem féltem, hogy a súlyos sérüléseim miatt fel kellene hagynom a tánccal, a rehabilitáció alatt is táncoltam a kórházban. Múlt vasárnap felléptem a táncgálán is – mondta. Hamarosan tánctáborba megy, a nyár nagy részét pedig barátnőivel tölti.