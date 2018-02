Szintenként keresnek bérlőt - Irodaház lesz a volt Lombard-központból

Lombardból Mozaik. A kategóriás irodaház. Fotó: Karnok Csaba

Az ár szegedi viszonylatban borsosnak számít: egy négyzetméter havonta nettó 14 euró, körülbelül 4350 forint. Ehhez jön még a rezsi, vagyis 4 eurós üzemeltetési díj, természetesen négyzetméterenként és havonta. A minimális bérleti idő egy év, a legkisebb kiadható terület 800 négyzetméter.Információink szerint az irodaház mélygarázsában 36 beálló található – ami kulcskérdés lehet, mert a környéken munkaidőben szinte lehetetlen letenni az autót. A bérbeadásnál szintenként körülbelül 8-at tudnak biztosítani, egyenként havi 25 ezer forintos irányáron.

IT-cégeknek is ajánlott

Az A kategóriás irodaház 2005-ben épült, az udvaron gondozott kert található, a porta, a biztonsági szolgálat és az igény szerinti büfé is a bérlők kényelmét szolgálja. Kétirányú betáplálás és dízelaggregátor felel a szünetmentes áramellátásért. Az erős- és gyengeáramú hálózat informatikai vállalkozásoknak is megfelelő, ezt szolgálják a klimatizált szervertermek is. Vagyis Szegedre érkező IT-cégeknek is ajánlott az L alakú, 3 liftes, két lépcsőházas épület.

– Elsőre magasnak tűnhet a négyzetméterár, de a piacnak ezt a szegmensét ismerve mégsem az. Szegeden hasonló kategóriájú irodaház ezen kívül mindösszesen három van – mondja Bozsó Bence, az épület bérbeadásával megbízott LIMIT ingatlanszakértője. – A Római körúti volt Szeviép-székház, a Felső Tisza-parti EPAM és a BP számára kialakított irodaház a volt ruhagyár területén. Valamennyi kívül esik a nagykörúton.A szakember szerint a jellemző, 10–12 euró közötti bérleti díjra itt nyugodtan rászámolhatják a 2 eurós belvárosi felárat. Azon sem szabad csodálkozni, hogy a minimálisan bérelhető egységet egy szintben tervezik meghatározni.– Az ingatlan egyedisége szerintem meg is érdemli, hogy ne legyen átjáróház, csak a komoly, tőkeerős cégek engedhessék meg maguknak, hogy itt béreljenek területet – hangsúlyozza Bozsó Bence. Megkérdeztük tőle, mi történne, ha egy fizetőképes multi az egészet kibérelné: van annyi pénz? – Ez a tulajdonostól függ, a Mozaik felirat már kint van a házon, de nem kizárt, ha valakit az egész érdekel, akkor azt is mérlegelik – válaszolta, hozzátéve, az első körben ők három szint bérbeadására kaptak megbízást.Tegnap elértük a tulajdonost, Török Zoltánt is, aki megerősítette, hogy még minden mozog. A cégér ugyan kikerült az épületre, de ez nem azt jelenti, hogy ők biztosan beköltöznek. – Jelenleg is a Debreceni utcában dolgozom, és így is tervezem még egy ideig – mondta, hozzátéve, a következő fél év felújításai is attól függenek majd, kik a jelentkezők. Kapkodni nem akarnak, szondázzák a piacot. Szívesen látnának a bérlők között magyar vállalkozást is, de minden megoldásra nyitottak. – Szóba jöhet például az egyetem is, akár a fizetős orvosképzés valamelyik tanszékének is méltó helye lehetne ez a belvárosi épület – fogalmazott Török Zoltán.