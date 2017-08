Szita Bence gyilkosa kapta meg a balástyai rém tengerimalacát

Szita Bence gyilkosa, Bogdán József neveli a balástyai rémként elhíresült Szabó Zoltán tengerimalacát – közölte a Bors. Szabó Zoltán az életfogytiglanig tartó börtönbüntetéséből csak 15 évet töltött le, ugyanis tavaly – ahogy írtuk – decemberben a gyálaréti családirtó Miklósi Viktor Gáborral közösen felakasztotta magát a cellájában. A Bors és lapunk információi szerint is a balástyai rémnek a cellájában volt egy tengerimalaca. Úgy tudjuk, hogy a 2012-ben, 11 éves korában meggyilkolt Szita Bence gyilkosát nemrég átszállították a sopronkőhidai fegyházból a szegedi Csillag börtönbe, ahol engedélyezték neki, hogy magához vegye a balástyai rém egykori tengerimalacát, és ő nevelje tovább.



A Csillagban – ahogy azt korábban szintén megírtuk – már tíz éve virágzik a tengerimalac-tartás. Ez az egyetlen élőlény, amit az elítéltek a zárkáikban maguknál tarthatnak. A malacok Tikász Sándor börtönparancsnok korábbi elmondása szerint megfelelő ütemben szaporodnak is, így nem jelent pluszkiadást az utánpótlás beszerzése. Olyan is előfordult már, hogy annyi kölyök született, hogy azt egy díszállat-kereskedőnek kellett továbbadni.



A tengerimalacok kezdettől fogva a kisállat-terápiában vesznek részt, és csak a tényleges életfogytiglanra ítéltek, valamint a gyógyító-nevelő csoportban lévő fogvatartottak igényelhetik.