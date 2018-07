Szitakötők is éltek a dínókkal - Az őslények kortársait is bemutatják

A Móra Ferenc Múzeum szombaton nyíló dinoszauruszkiállításának helyi vonatkozása is lesz: bemutatják a dínók „kortársait", vagyis különböző növény- és állatfosszíliákat is. A múzeum gazdag természettudományi gyűjteményében számos olyan lelet található, amelyek abból a korból származnak, amikor a dinoszauruszok éltek.– A kiállítás egyik célja, hogy ne csak a dinoszauruszrekonstrukciókat ismerje meg a szegedi közönség. Próbáltunk olyan leletanyagot összegyűjteni, amely az őslényekkel párhuzamosan élt egyéb állatokat, növényeket mutatja be – magyarázta Varga András, a múzeum természettudományi osztályvezetője.Azokat a kortársakat jelenítik meg, amelyek a triász, jura és kréta időszakban együtt éltek az ősállatokkal, így egy szitakötő-lenyomat és a gingko, vagyis a páfrányfenyő őse is látható lesz. Ugyanis a növényvilág is fontos része volt a dinoszauruszok időszakának, lehetővé tette ezeknek a hatalmas állatoknak a fennmaradását évmilliókon keresztül. A szegedi múzeum több hazai társintézménytől kapott itthoni és külföldi lelőhelyekről származó eredeti leletanyagot, így például a komlói múzeumtól egy eredeti komloszaurusz lábnyomatát.Mindezek mellett a főszereplők már a múzeum előtt fogadják az érdeklődőket továbbra is. Az intézmény kupolatermében egy Tyrannosaurus-rex csontváz-rekonstrukcióját mutatják be, az egyik földszinti teremben pedig egy, a fajt ábrázoló szobor fogadja a vendégeket, amely egy Velociraptorral egyetemben Jurassic Park-filmekben is látható volt. Az Évmilliók urai – Élethű dínók Amerikából című kiállítás július 14-én, szombaton 10 órától látogatható a Móra Ferenc Múzeumban mindennap 10–18 óráig.