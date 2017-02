Szívbeteg gyerekekért dolgozik Szivós Márton

A Szeged Szent-Györgyi Albert Rotary Club által koordinált Gift of Life-ban határon túli gyerekek szívműtétjét szervezik: Szegedre hozzák őket, és itt végzik el az operációt. Olyanokon segít a mozgalom, akiket hazájukban nem, vagy csak komoly összegekért tudnának megműteni.



A programot tegnap sajtótájékoztatón mutatták be Budapesten. A nemzetközi program immár 39 éves múltra tekint vissza, 2014-ig 12 ezer gyermek köszönhette ennek, hogy teljes értékű életet tud élni. Hazánkban 1991-ben indult azzal, hogy magyar gyerekeket vittek szívműtétre az Egyesült Államokba, illetve magyar orvosokat képeztek ott tovább. Hazánkban 2010 óta operálnak szívbeteg, a környező országokban élő gyerekeket, az operációkat pedig 2014 óta a szegedi gyermekklinikán, itteni szakemberek végzik.



Tavaly év végén a program koordinálása is Szegedre került: a Szent-Györgyi Albert Rotary Club vállalta fel ezt a feladatot. A tervek szerint 2018-ig legalább 20 gyermek életmentő műtétjét végzik majd el Szegeden, ha azonban sikerül még több támogatót szerezni, ennél több operációt is meg tudnak majd szervezni.