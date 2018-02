Szívbeteg volt, de egészségesen térhet haza Erdélybe Dorina

A szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club által koordinált Gift of Life program 2018-as első műtétjét egy 8 hónapos sepsiszentgyörgyi kislányon, Sanok Dorinán végezték el a szegedi gyermekklinika szakemberei.Három helyen volt nyitva a szíve, amit – bár ilyen fiatal korban még nem szokták a kicsiket megoperálni – muszáj volt megműteni. Ennek költségeit a család nem tudta volna vállalni, a programnak köszönhetően azonban erre nem is volt szükség. Dorina immár teljesen egészséges, és ma már haza is térhet családjával, valamint a műtétjét támogató nyíregyházi rotarysták ajándékaival.