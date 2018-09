Szívecskét hiányoltak a lányok az égről - Elképesztő műsorral érkezett a Baltic Bees a szegedi repülőnapokra - galéria

A Szegedi Repülőtéren a műsorvezető 10 óra 20 körül jelentette be, hogy már forognak a Baltic Bees Jet Team elnevezésű csapat sugárhajtású gépeinek hajtóművei – Kecskeméten. A hat gép különleges kötelékrepülést mutatott be szombat délelőtt a III. Szegedi Repülőnapok és Légiparádén. A szpíker szerint a litván sugárhajtású gépek akár 750 kilométeres óránkénti sebességgel is hasíthatják az eget. Hogy szombat délelőtt mekkora sebességgel hasították a szegedi légteret, azt nem tudjuk, de hogy a lenyűgöző mutatványoktól mindenkinek leesett az álla, az biztos. Az elképesztő profizmust és precizitást igénylő kötelékrepülés során volt olyan mutatvány, amikor a magasból nyílegyenesen, orral lefelé, közönség felé „zuhantak" a gépek. A hat gép pilótája látványos és néha ijesztő mutatványokat adott elő a a csehszlovák Aero Vodochody vállalat által gyártott, gázturbinás sugárhajtóművel szerelt repülőgépekkel. Az egyik mutatvány során az egyik pilóta az öt egyenesen repülő gép körül repült körbe, a végén pedig egy csokor virághoz hasonló formációval búcsúztak a lett, orosz és olasz pilóták.A repülőtéren kellemes piknik hangulat uralkodott: a zöld fűre pokrócot, plédet terítettek a családok és onnan élvezték az égi látnivalókat, amikből pedig akadt bőven: repülőgépmodellek, sárkányrepülők, siklóernyősök, műrepülők bemutatói váltották egymást.A négyéves Tápler Benedeknek a mentőhelikopter tetszett a legjobban. A kisfiú azt mondta, már ült repülőn, egy lila-fehér utasszállítón. A légimentők helikopterét is meg lehetett nézni közelről, de a légi jármű ügyeleteben volt, így mindenkitől azt kérték, hogy ne pakoljanak benne, mert szükség esetén nagyon gyorsan fel kell szállnia.Irsai Ákos mentőorvos éppen négyhónapos kisfiát, Hunort etette a helikopterben kétéves kislánya, Mira társaságában. Tálas Csaba, a gép pilótája közben elmondta, Magyarországon 22 pilóta vezetheti ezt a helikoptert. A pilóták egy hónapos beosztással dolgoznak hét bázison.Mivel a lényeg a levegőben történt, sokan megspórolták a több ezer forintos jegyárat és kintről élvezték a műsort. Így tettek Baranyi testvérek, a hétéves Jázmin és nővére, a tízéves Csenge, akik édesapjukkal és nagypapájukkal parkoltak le a az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumához vezető bekötőúton. – Nincs sok időnk, csak egy órára szaladtunk ki, bár a hétvégi házamból, Sziksóstóról is lehet látni a repülőket. Megyünk haza, mert a legkisebb testvér, a hathónapos kisfiú otthon van és megígértük, hogy etetésre hazaérünk – mondta a nagypapa Baranyi Sándor. A lányoknak legjobban a sugárhajtású gépek kötelékrepülése tetszett, amikor csíkot húztak maguk után. Egy dolgot hiányoltak csak, hogy nem rajzoltak szívecskét az égre.Vasárnap a látogatók találkozhatnak Besenyei Péterrel is a produkcióját követően. A háromnapos rendezvényen sétarepülni is lehet a korábbi években is népszerű LI-2-es géppel.