Szívmegállás miatt esett össze az utcán a 72 éves férfi Makón - Rendőrök, mentősök és civilek siettek a segítségére

Sokan segítettek



Igazi közösségi életmentésként emlegeti az esetet az Országos Mentőszolgálat közleménye, amelyet az esetről kiadtak. Ebben nemcsak a mentést megkezdő járókelők, de a rendőrök és egy helyszínre siető egykori mentő-

dolgozó közreműködését is mél-

tatják – utóbbi épp a közelben volt, és a Szív City életmentő applikáción keresztül kapott értesítést. „A csapat tankönyvbe illő precizitással végezte az újraélesztést, amit a rövid időn belül kiérkező mentők emelt szinten folytattak. Hosszú percekig tartott a küzdelem a beteg életé-

ért, de az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszön-

hetően végül stabil állapotban szállíthatták bajtársaink kórházba az idős férfit" – zárul a közlemény.

Kuklics-Kis Erzsébet (balról) nagyon hálás Gesztesi Tündének, aki elsőként kezdett hozzá az idős férfi újraélesztéséhez. Fotó: Szabó Imre

Huszka Erik (piros sapkában) és Czibolya Antal is kivette a részét az életmentésből. Fotó: Szabó Imre

– Általában mindenhová az utolsó pillanatban érek oda, de magam sem tudom, miért, most a szokásosnál hamarabb indultam a fiamért az iskolába. Ezen a pár percen múlt, hogy éppen akkor értem az iskola elé, amikor az az idős férfi rosszul lett – elevenítette fel a hét elején Makón történt életmentés drámai perceit Gesztesi Tünde. Ő volt az, aki megkezdte a 72 esztendős férfi újraélesztését. – Azt láttam, hogy előttem lefékez egy kocsi. Én is megálltam, kinéztem, majd amikor láttam, hogy egy vérző fejű férfi fekszik az úttesten, azonnal kiszálltam és odafutottam hozzá – mondta.A férfi a Kálvin utcán lett rosszul. Unokáját, a 9 éves Vencelt vitte a Bartók-iskolába kerékpárral délutáni órára. Szemtanúk szerint valószínűleg érezhette, hogy rosszul van, mert leszállt a kerékpárról, az unokát is kivette az ülésből, és pillanatokkal ezután esett össze. Szerencsére szinte ugyanabban a percben érkezett oda Gesztesi Tünde, aki szakképzett egészségügyi dolgozó: 2 és fél évig volt nővér az intenzív osztályon – most a gyermekklinikán dolgozik Szegeden. A férfi mellett akkor már ott volt egy pár, ők próbáltak pulzust tapintani, ám miután ez nem sikerült, Tünde habozás nélkül nekiállt az újraélesztésnek.– Az intenzív osztályon gyakran csináltam hasonlót, az utcán azonban ez volt az első. Amit megtanultam, azt azokban a percekben szinte ösztönösen, higgadtan csináltam – mesélte. Segítsége is volt: egy ismerőse, Keresztúri Léna szintén arra járt – ő tartotta telefonon a kapcsolatot a mentőkkel. Érdekes egyébként, hogy épp a Juhász Gyula nevét viselő középiskola előtt történt az eset, Tünde ugyanis ott kezdte annak idején egészségügyi tanulmányait. Mentés közben a kisfiú sem kallódott el: a közelben lévő butikban vették pártfogásba, amíg az édesanyja, illetve a rendőrök meg nem érkeztek. Tündének addigra indulnia kellett a fiáért az iskolába.– Ott, a helyszínen természetesen nem volt idő gondolkozni, de engem egy személyes motiváció is hajtott, amikor a helyszínre érve a földön fekvő idős embert megláttam. Az én nagyapám egy utcai rosszullét miatt halt meg, és akkor, ott nem volt senki, aki segíteni tudott volna – mondta a helyszínre riasztás alapján érkező járőrpáros egyik tagja, Huszka Erik őrmester. A mentők kiérkezéséig ő biztosította a légutat, folytatta a mellkaskompressziót, a légzésbefúvást. Járőrtársa, Czibolya Antal főtörzsőrmester közben a helyszín biztosításával, a rádiókapcsolat fenntartásával és egyéb fontos teendőkkel járult hozzá az akció sikeréhez. – Azt gondolom, ez nem valamiféle rendkívüli hőstett. Ez egyszerűen a munkánk része – jegyezte meg.A megmentett férfi lánya, Kuklics-Kis Erzsébet látásból ismeri ugyan Gesztesi Tündét, személyesen azonban még nem beszélt vele az eset óta – amikor az iskolából szóltak neki, és a helyszínre ért, Tünde már nem volt ott. Mi összehoztuk a találkozót, alkalmat adva arra, hogy szóban is megköszönje neki, amit tett. – Sokan azt mondják, ma már mindenki közönyös, kiveszett az emberekből a segítőkészség. Én ennek most az ellenkezőjét tapasztaltam meg: igenis nagyon sok segítőkész, jó ember van! – mondta a megható találkozás után. – Nagyon hálás vagyok Tündinek, és persze mindenkinek, aki ott volt és tett valamit az édesapámért, illetve a kisfiamért – tette hozzá.Mint megtudtuk, Erzsébet édesapja egy hirtelen szívmegállás miatt lett rosszul. Nem tudni, ez miért következett be, hiszen soha nem volt szívbeteg, sőt kifejezetten egészségesen él, sportol is. Most az intenzív osztályon kezelik, egyelőre altatásban van. – Még van miért aggódnunk, de az orvosok biztatnak bennünket: úgy tűnik, a gyors és szakszerű segítségnek köszönhetően nem szenvedett károsodást, és reménykedhetünk abban, hogy felépül – mondta. Megjegyezte: bár az ő közreműködésére most nem volt szükség, ő maga is tud újraéleszteni. – Most is kiderült, hogy ez a tudás szó szerint életmentő lehet. Én arra biztatok mindenkit, hogy sajátítsa el, mert bármelyik pillanatban szükség lehet rá – mondta.