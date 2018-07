Szívműtött gondozottját látogatta meg Böjte atya Szegeden

A hála és a köszönet hozott ide - mondta Böjte Csaba tegnap a szegedi gyermekklinikán.

– Azok gyerekeit fogadjuk be, akik ezt írásban kérik – mondta el Böjte atya. – Van, akit egy hétre bíznak ránk, mást a tanév idejére, megint mást egész évre. Nekik igyekszünk apjuk helyett apjuk, anyjuk helyett anyjuk lenni addig, amíg családjuk talpra nem áll. Jézus sem József vér szerinti gyermeke volt – én is hasonlóképpen érzem magam annak a 6000 gyereknek az apjának, akiket 25 év alatt befogadtunk.

– A hála és a köszönet hozott ide – fogalmazott tegnap Szegeden Böjte Csaba . A ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a gyermekklinikán látogatta meg egyik gondozottját, aki nemrégiben nyitott szívműtéten esett át. A 13 éves Kiss Andrea problémájára egy szűrővizsgálat során derült fény, azt azonban akkor még nem tudták, hogy csak ilyen nagy operációval lehet majd orvosolni.– A gyerekeinket rendszeresen vizsgálják orvosok, de már a nevelőnek is feltűnt, hogy Andrea fáradékony – mesélte Böjte Csaba. – Természetesen van Romániában biztosítása, így jogosult az állami ellátásra, viszont kiderült, hogy két lyuk is volt a szívén. Olyan műtétre volt tehát szükség, ami meghaladta az ottani kórházak képességeit: sem megfelelő műszerek, sem elegendő szakmai tapasztalat nem áll rendelkezésre. A Gift of Life programmal korábban is volt kapcsolatunk, hiszen egy kislányt már megoperáltak Magyarországon a rotarysták jóvoltából, így most is őket kerestük meg. Csak köszönetet tudok mondani, hogy most is segítettek, hiszen a család és a mi lehetőségeinket is meghaladta volna a 2,8 millió forintos kiadás, amibe ez a műtét került.Rácz Katalin, az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ kardiológus főorvosa elmondta, Andrea eredetileg katéteres műtétre érkezett, de kiderült, hogy azzal a módszerrel nem lehet megoperálni.– A szív felső részén és az artériás vért vivő kis ereknél is szabálytalan volt az összeköttetés, ezt kellett megoldani. Ehhez viszont nyitott szívműtétre volt szükség.Andrea öt éve él Böjte Csaba gálospetri otthonában, édesanyja testvérével együtt családi okok miatt adta be oda. Ennek ellenére Lukács Etelka végig lányával volt Szegeden.Böjte atya Andreával kapcsolatban azt mondta, ügyes tanuló, szófogadó lány. – A műtéttel lehetőséget kapott arra, hogy egészségesen sportolhasson, tanulhasson, és bárki lehessen még belőle. Biztos vagyok benne, hogy becsületes munkával és a szüleinek világra hozott sok unokával meghálálja majd, amit érte tettek az orvosok. Hiszem, hogy Andreával jobb lesz ez a világ. Ezért is fogadtuk be őt is és a többieket is. Ezt a befogadó szeretetet kell Magyarországon is erősíteni.