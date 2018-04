Szlovén segítséggel önkénteskednek a diákok

A pályázat célja az önkéntesség megismertetése a középiskolásokkal. A 12 vasváris tanuló és vendégeik olyan szervezeteket látogatnak meg, ahol közösségi szolgálati munkát is folytatnak. Szerdán a szegedi Motivációs Műhely vendégei voltak, amelynek munkatársai hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkoznak.



– Emellett voltunk már a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezeténél, a vadasparkban és a Szeged– Csanádi Egyházmegyei Karitásznál is. Itt szendvicseket készítettek a gyerekek, amelyeket szétosztottak a Lechner téren a rászorulóknak – magyarázta Szegfű Márta, a diákokat kísérő tanár. Hozzátette, a szlovén diákok nagyon aktívak, náluk a tanórákba és mindennapjaikba is be van építve az önkéntesség.



Gábor Ervin 10. osztályos tanulónak nem ismeretlen az önkéntesség fogalma, ételt osztott már többször is. Osztálytársa, Kákonyi Bence elmondta: angolul kommunikálnak vendégeikkel, akikkel reggeltől estig együtt vannak.



A magyar tanulók szeptemberben látogatnak Szlovéniába, ők is egy hetet töltenek a Novo Mestó-i középiskola diákjainál, ahol önkéntes munkát is végeznek majd.