Szmogriadó Szegeden: szomabttól vége az ingyenes utazásnak

A szálló por mennyisége pénteken az egészségügyi határérték – 50 mikrogramm per köbméter – körül alakult, ami a riasztási határérték fele, és a városháza tájékoztatása szerint jövő hét elejére további javulásra számítanak. A riasztási fokozattal együtt bevezetett korlátozásokat is feloldotta a polgármester , azaz újra használhatják a szegedi utakat a kétütemű járművek és az 5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik. Megszüntette viszont a helyi járatú buszok, villamosok, trolik kedd óta díjmentes használatát is, vagyis szombattól csak jeggyel és bérlettel lehet utazni ezeken a szegedi tömegközlekedési eszközökön.Továbbra is azt kérik azonban a szegediektől, akinek lehetősége van rá, szilárdtüzelés helyett gázzal fűtsön. Az idokep.hu-n közölt adatok szerint egyébként a szálló por koncentrációja jelenleg is túllépi az egészségügyi határértéket - itt tudják megnézni