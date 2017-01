Szmogriadót fújtak Szegeden

A levegőben lévő szálló por magas szintje miatt elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát tegnap délelőtt Botka László polgármester, a szegedi védelmi bizottság vezetője. Az intézkedés január 5-éig, csütörtökig tart.A szálló por mennyisége Szegeden szilveszter éjfél óta szinte folyamatosan meghaladja a riasztási küszöbértéket, azaz légköbméterenként 100 mikrogramm fölött alakult a nap különböző szakaszaiban, és a tájékoztatási küszöb alá is csak néhány órára esett. A mérések szerint éppen tegnap kezdett csökkenni a mennyisége. A csúcsot hétfő este 9-kor érte el: akkor 149 mikrogrammnyi port mértek egy köbméter levegőben.

Maszkra cserélte a sálját a szegedi Dóm téren bicikliző Kisné Réka, aki nemcsak hallott róla, de érzi is, hogy sok a szálló por a levegőben. Fotó: Kuklis István

Az Országos Környezet- egészségügyi Intézet még tegnap is veszélyesnek értékelte a szegedi levegő minőségét. A szmognak ezt a változatát párás-hideg időben a szilárd tüzelésű fűtőberendezések és a közlekedés, azaz a kipufogógázok okozzák, ami megreked az alacsonyabb fekvésű helyeken – például Szegeden is.A riadótervnek megfelelően a szmog csökkentése érdekében a polgármester arra kéri a lakosságot és a közintézményeket, hogy kevesebbet használják a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezéseket, az ipari üzemeket pedig arra, hogy negyedével mérsékeljék saját füstgáz-kibocsátásukat. Emellett mindenkit arra kér, hogy saját kocsija, motorja helyett inkább használja a tömegközlekedési eszközöket.

Kisgyerekkel ne menjünk utcára!



Szemkönnyezés, orrfolyás, torokkaparás, köhögés, tüsszentés azok a jelek, amelyekből arra következtethetünk, hogy szervezetünket zavarja a levegő rossz minősége – figyelmeztet az ÁNTSZ. Azt javasolják, a kisgyerekeket lehetőleg egyáltalán ne vigyük utcára, ha muszáj, akkor is mellékutcákon, minél gyorsabban közlekedve. Ugyanez vonatkozik az idősekre, krónikus betegekre is. A várandósoknak sem ajánlják az utcai sétát, mivel a szennyezett levegő miatt kis súllyal születhet a baba, nagyobb eséllyel lesz később asztmás, vagy alakulhat ki nála valamilyen más légúti probléma. A bicikliseknek pedig olyan pormaszk viselését ajánlják, ami megszűri a 10 mikrométernél kisebb porszemcséket is. Azaz nem elég a szánk elé egy sál vagy egy zsebkendő.

– Csípős a levegő, kicsit köhögtet biciklizés közben, de hogy ez a hideg vagy a szmog miatt van-e, azt nem tudom – mondta tegnap délben a Dóm téren kerékpározó Kisné Réka. Hozzátette, ilyen hidegben többnyire sállal az arca előtt biciklizik, de hallotta, hogy Szegeden nagyon magas a szálló por mértéke, ezért a sálat maszkra cserélte. – Legalább most már van egy kis szél, hátha megszabadulunk a szmogtól – jegyezte meg.Erre már nem kell sokat várni. Pernyész László, az OMSZ Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa szerint a délnyugati szél ma már időnként megélénkül, akár 25-40 kilométer per órás széllökések is lehetnek, amelyek kisöprik Szegedről a szmogot. Ráadásként egy kis havat is kaphatunk mutatóba: a borult ég mellett legfeljebb 3 centit. A hóesés és a szeles időjárás csütörtökön is folytatódik, sőt akkor még erősebb északi szélre, illetve széllökésekre számíthatunk. A szeles idő az előrejelzés szerint kitart egész héten, így a szmog nem tud majd megrekedni a városban.