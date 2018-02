Szoba kilátással! Ébredjen a szegedi dóm látványára, havi 150 ezerért!

“Szeged belvárosában a Dóm térnél található ez a nagyon igényes 3 külön bejáratú szobás téglalakás. A felújítása most fejeződött be, mely során mindent kicseréltek, új minőségi bútorok és új márkás gépek lettek beszerezve, melyeket elsőként fog használni a leendő bérlő. 2 szoba egybe is, de külön is nyílik. A konyhához egy tágas ebédlő is tartozik.

Nagy teljesítményű klíma biztosítja a komfort érzetet nyáron. Az előszobában egy nagy gardrobe-ba lehet pakolni. Minden ablakon redőny és szúnyogháló van. Modern, világos, kiváló elhelyezkedésű lakás. A Tisza-part, üzletek,tömegközlekedés pár percre.

A látvány magáért beszél, a Dóm térre néz 2 szoba ablak, így mindig lehet gyönyörködni a kilátásba. A bérleti díjon felül fix rezsi fizetendő. 2 havi kaució lerakása szükséges. Azonnal költözhető."

Ár: 150.000 Ft

Lakás típusa: Téglalakás

Alapterület: 71 nm

Emelet: 3. emelet

Szobák száma: 3

Ingatlan állapota: Felújított

Fűtés típusa: Központi fűtés

És hogy honnan nyílik az a bizonyos kilátás? Kattintson a 12 fotóért az ingatlanbazar.hu oldalára!