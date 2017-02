Szociális tűzifa helyett tojástartó

– Pénteken egy bőnyi tojástermelő cég küldött egy kamion papír tojástartót – osztotta meg lapunkkal Molnár Róbert , Kübekháza polgármestere. – A csobánkai reformátusok pedig 160 ezer forintot küldtek, hogy tudjon az önkormányzat tüzelőt biztosítani – tette hozzá a polgármester. Két héttel ezelőtt, ahogy lapunk is megírta , Molnár Róbert meghúzta a vészharangot, hogy elfogyott a szociális tűzifa a faluban. Ezért a belügyi tárca vezetőjének, Pintér Sándornak is elküldött egy levelet.Ezután szerkesztőségünk több települést is megkeresett, így kiderült, hogy szinte mindegyik megyei településen hasonló a helyzet, sokan saját forrásból is vásároltak tüzelőt, hogy a rászorulóknak legyen mivel fűteniük. A hír továbbterjedt a sajtóban, erre jelentkezett egy bőnyi vállalkozó, aki éghető tojástartókat ajánlott fel a kübekháziaknak, amit pénteken el is szállított a faluba. Nyolcvanezer vastag, használt papírtálcát pakoltak a falu raktárába a Tojás Farm Kft. kamionjából. A polgármester becslése szerint így egy-egy család akár öt-hat napig is fűtheti az otthonát.A belügyi tárca is válaszolt a polgármester levelére: Pogácsás Tibor államtitkár kifejti, hogyan működik a települések szociális feladatainak támogatása. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén 2,6 millió forinttal nő az önkormányzat kiegészítő támogatása. Molnár Róbert ehhez annyit fűzött hozzá, hogy valóban ennyivel emelkedik a kiegészítő támogatás, de nem önállóan Kübekházának, hanem az egy körjegyzőséghez tartozó Tiszaszigetnek, Klárafalvának, Ferencszállásnak összesen lett ennyivel több a támogatása. Valójában Kübekházának a szociális támogatásra fordítható összege 3,7 millió forinttal csökken.Az államtitkár azt is leírta levelében, hogy a pluszköltségek kompenzálására is van lehetősége az önkormányzatoknak, mivel februárban rendkívüli támogatásra is pályázhatnak a települések.