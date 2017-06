Szociálisan érzékenyebb lakásrendelet jön Szegeden

A következő pályázatokon még hangsúlyosabban veszik figyelembe a szociális helyzetet – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Botka László polgármester. Ez azt jelenti, hogy a pontozásos rendszerben ezentúl 70 százalékban számít majd a szociális helyzet, elsősorban a gyerekek száma. Külön pontot kapnak, aki állami gondozásban nevelkedtek, az egyedülállók, vagy akik valamilyen betegséggel, illetve fogyatékossággal küszködnek.Fontos változás, hogy nem konkrét lakásra lehet majd pályázni, hanem a jogos igénynek megfelelő ingatlant ajánlanak majd fel a pontszámok alapján. Így az is lakáshoz juthat, aki a jelenlegi rendszerben esetleg pár ponttal lecsúszott az általa kiválasztott bérleményről.Idén félmilliárd forintot költ az önkormányzat 220 szociális bérlakás felújítására. Megírtuk, a tavaszi pályázati körben 30-at adtak bérbe pályázat útján szociális rászorultság alapján (2017. május 5.: 30 bérlakás talált gazdára.) Eddig összesen 60-ba költözött már be bérlő, jelenleg 30-at pályáztat az IKV. Tavaly 204 felújított lakást adott bérbe az ingatlankezelő, és a program jövőre is folytatódik. Három év alatt 600 otthon talál gazdára a város bérlakásprogramjában.