Szócsatákkal indult a közgyűlés - Fejlesztik a Partfürdőt, a Belvárosi mozit, hivatalosan is döntenek a sportuszodáról

Pályázatot írnak ki a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetői posztjára

Hivatalosan is döntenek a sportuszodáról

Bölcsődék és a "cukipárt"

Felgyorsult az érdemi munka

Haág Zalán: bérrendezés, nyugdíjemelés

Szabó Bálint: Távozzon a maffia városvezetés!

olyan városban szeretne élni, ahol nem szüntetik meg a fél évezrede jól működő tápéi kompot, nem mennek csődbe a kifizetetlen számlák miatt a Szeviép alvállalkozói, nem lehetetlenülnek el a magas bérleti díjak miatt a belváros vagy a Cserepes sori piac kereskedői.

A Szegedi Nemzeti Színház jelenlegi főigazgatója Gyüdi Sándor és a Szegedi Szimfonikus Zenekart irányító Lukácsházi Győző megbízatása jövő június 30-án jár le.A pályázatot mindkét intézmény esetében ötéves, 2018. július 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra írták ki. A pályázóknak szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább ötéves szakmai és hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. Feltétel még egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete, a büntetlen előélet és az európai uniós tagországi állampolgárság.A pályázatokról a szakmai bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt.A pályázatokat taglaló napirendi pontnál elhangzott, hogy a város több tervezetet is benyújt, hogy uniós támogatást kérjen intézmények fejlesztésére. Korszerűsítik többek között a Partfürdőt, a Belvárosi mozit, a Kemes utcai és a Klebelsbergtelepi óvodákat és a Gyík utcai bölcsődét. Rózsavölgyi József és Kosik Dénes (mindketten Fidesz) aggódtak a Partfürdő felújításával kapcsolatban, mert túlzottnak tartják a 300 millió forintos építkezést, főleg ártérben. És mert túlzásnak tartják sok horgásznak az elhelyezését egy kis területen. A Tisza-parton ugyanis a kikötőállás és sétány mellett horgászparadicsomot alakítana ki az önkormányzat.Belvárosi mozi korszerűsítése kapcsán Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester elmondta, hőszigetelik és akadálymentesítik az épületet, cserélik a cserélik a nyílászárókat. Modernizálják a fűtést, valamint fejlesztik a hang- és fénytechnikát. Átalakítás után minden terem belülről lesz majd megközelíthető. Az épület a felújítással turisztikai funkciót is kap.Az alpolgármester hangsúlyozta,Most írják ki ugyanis az építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Botka László megjegyezte, hogy a tervek szerint a kivitelezői tendert decemberben hirdetik meg, így tavasszal kezdődhet az építkezés, és 2019 nyarára elkészülhet az uszoda. Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T.) a bölcsődék napirendjénél visszautasította Tóth Péter püspökre tett vulgáris kifejezését. A jobbikos politikusról lepergett a kritika: azt mondta, amíg valaki lop, azt meg fogom nevezni, attól függetlenül, mi az egyházban betöltött szerepe. Mihálffy ismét visszautasította a vádat, és megfejelte egy támadással, miszerint a Jobbik keresztényellenes cukipárttá vált. Szentistványi István Tóth Péter mellé állt, azt mondta, nem érzi jogosnak a felháborodást. Szerinte igenis lehessen kritizálni egy egyházi vezetőt, ha politikai szerepet is vállal, és függenek tőle városi fejlesztések.Nógrádi Tibor úgy fogalmazott, ez nem az a fórum, ahol alaptalanul megvádolhat valakit bűncselekmény elkövetésével. Miután a nevetés elült a teremben, Botka László megkérdezte tőle, hát akkor az első félóra mi volt. Haág pártfogásába vette képviselőtársát, hozzátéve, hogy vulgáris kifejezésekkel nem illethet távollévőt. Ha pedig, mint mondja, tagja az egyháznak, miért nem a megfelelő fórumon jelzi, miért a nyilvánosság előtt alpári stílusban.Szentgyörgyi Pál (MSZP) gazdasági alpolgármester a cégek háromnegyed éves beszámolóiból a fejlesztéseket ragadta ki.-nél, hogy szociálisan rászorulóknak adják bérbe azt a 125 lakást, amit a 244 üresen álló ingatlanból felújítottak. Azeredményei közül az időalapú parkolást emelte ki, és hamarosan bevezetik a fedélzeti bankkártyás fizetést a buszokon, trolikon, villamosokon. Aa geotermikus energia felhasználására irányuló terveit hangsúlyozta. Aról elmondta, felújították a sziksósfürdői strandot, valamint rövidesen elkészül a sportuszoda és a műjégpálya felújítása.Az alpolgármester elmondta, a rendezvényközpont fejlesztette a Partfürdőt és készül a Belvárosi mozi rekonstrukciójára. Aberuházásai közül az elefántházra tért ki. Egy cég, aküzd komoly gondokkal, egymilliárdos hiánya keletkezett kilenc hónap alatt. Okát a szemétszállítás államosításában és az úgynevezett állami kukaholding működésképtelenségében látja.Napirend előtt Haág Zalán (KDNP) szólt a kormány tevékenységei közül a béremelésekről, az ingyenes gyerekétkeztetéséről, a minimálbér- és a nyugdíjemelésről. Szólt az egészségügyi és pedagógus-bérrendezésről. Tóth Péter azzal dicsérte képviselőtársát, hogy Rezsi Zalánnak nevezte el. A jobbikos politikus és a független Szentistványi István ezután a magyar sajtóért aggódott. A Délmagyarország megvásárlása után a református Európa Rádió kereskedelmi adóvá alakítását ostorozták. Nógrádi Tibor (Fidesz–L.É.T.) beszámolt a gyálaréti Holt-Tisza rehabilitációjának előkészítő munkáiról. Jövőre elindulhatnak a munkagépek, 2020-ra pedig elkészülhet a beruházás. A frakcióvezető kifogásolta, hogy Szentmihályon nem működik általános iskola, az épületét a migránsokat segítő civil szervezetnek, a Migszolnak adta oda a város, az iskolát nyitni akaró befektetőnek pedig indokolatlanul magas árat szabott.Botka László úgy reagált, hogy jelenleg az állam működteti az iskolákat a KLIK-en keresztül. Majd felkérte Nógrádi Tibort, járjon közbe a kormánynál pártja helyi elnökeként, hogy induljon újra az iskola. A megbízást a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.Felmondó levelet hozott és azt akarta aláíratni Botka László polgármesterrel Szabó Bálint a pénteki közgyűlésen. A jogász korábban a Széchenyi téren tartott sajtótájékoztatót. Később a díszterem karzatáról kiabált be. A képviselők megszavazták, nem adnak neki szót. Rendzavarás miatt ki a közterület-felügyelők kikísérték a teremből.Sajtótájékoztatóján Szabó Bálint megismételte, amit korábbi indítványában leírt: a gyulai járásbíróságon a város vezetői ellen folyik a parkolóbérlet ügyben felbujtás gyanújával. Kijelentette, Botka László bűnöző, mert vesztegetési ügybe keveredett. Magas rangú rendőröket vesztegetett meg, amikor ingyenesen parkolóbérleteket adott nekik, fűzte hozzá. Ezt összeférhetetlennek tartja, és lemondásra szólítja fel a "maffia városvezetést". Komoly károkat okoztak Szegednek, tette hozzá a jogász. Felsorolta,Botka László ügyvédjére is utalt, és hogy Czeglédy Csabára akár húszéves börtönbüntetést szabhatnak ki. A jogász közölte, a város 18 pontján aláírásgyűjtést folytatnak, hogy így kényszerítsék ki, hogy időközi választást tartsanak Szegeden.A Budapesti körúti és az újszegedi Korondi utcai rendelő után újabb két egészségügyi intézmény felújításáról dönt ma a közgyűlés.Mivel a József Attila sugárút 98. szám alatt működő rendelőt nem lehet az előírásoknak megfelelően korszerűsíteni, az önkormányzat a közeli Gáspár Zoltán utcában bezárt óvoda épületét alakítja át a célra.A háromrészes ingatlanból kettőt alakítanak át. Így egy fedél alá költözhet a felnőttorvosi rendelő. Oda viszik át a Csongrádi sugárút 63.-ból a két gyermekorvosi praxist, illetve a négy védőnőt, valamint az Ortutay utcában dolgozó két védőnő is ott kap helyet. A fennmaradó részt az Odú Fejlesztő Központ használja majd. Városi önerő nem kell a fejlesztéshez; uniós forrásból 300 millió forintért modernizálják a fűtést, világítást, cserélik a nyílászárókat és festenek. Erről a pályázatról dönt a közgyűlés.Béketelepen is bővül a rendelőintézet. A Tapolcsányi utcában eddig egy házi- és egy gyermekorvos rendelt felváltva. Az épület másik, 65 négyzetméteres felében a Somogyi-könyvtár raktározott könyveket. Mivel a jogszabályok alapján a gyerekeket külön bejáratú rendelőben és váróban lehet ellátni, át kell alakítani az épületet – áll a közgyűlési előterjesztésben. A bővítést a raktár helyén oldja meg az önkormányzat. A munkálatokhoz összesen 90 millió forint szükséges, amiből 75 millió a pályázati pénz, a többi városi önerő.