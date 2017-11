Szócsatákkal kezdődött a pénteki közgyűlés - Szabó Bálint: Távozzon a maffia városvezetés!

A jogász korábban a Széchenyi téren tartott sajtótájékoztatót. Később a díszterem karzatáról kiabált be. A képviselők megszavazták, nem adnak neki szót. Rendzavarás miatt ki a közterület-felügyelők kikísérték a teremből.



Sajtótájékoztatóján Szabó Bálint megismételte, amit korábbi indítványában leírt: a gyulai járásbíróságon a város vezetői ellen folyik a parkolóbérlet ügyben felbujtás gyanújával. Kijelentette, Botka László bűnöző, mert vesztegetési ügybe keveredett. Magas rangú rendőröket vesztegetett meg, amikor ingyenesen parkolóbérleteket adott nekik, fűzte hozzá. Ezt összeférhetetlennek tartja, és lemondásra szólítja fel a "maffia városvezetést". Komoly károkat okoztak Szegednek, tette hozzá a jogász. Felsorolta, olyan városban szeretne élni, ahol nem szüntetik meg a fél évezrede jól működő tápéi kompot, nem mennek csődbe a kifizetetlen számlák miatt a Szeviép alvállalkozói, nem lehetetlenülnek el a magas bérleti díjak miatt a belváros vagy a Cserepes sori piac kereskedői. Botka László ügyvédjére is utalt, és hogy Czeglédy Csabára akár húszéves börtönbüntetést szabhatnak ki. A jogász közölte, a város 18 pontján aláírásgyűjtést folytatnak, hogy így kényszerítsék ki, hogy időközi választást tartsanak Szegeden.



Óvodából és raktárból lesz orvosi rendelő: 390 milliós pályázatról dönt ma a közgyűlés



A Budapesti körúti és az újszegedi Korondi utcai rendelő után újabb két egészségügyi intézmény felújításáról dönt ma a közgyűlés.



Mivel a József Attila sugárút 98. szám alatt működő rendelőt nem lehet az előírásoknak megfelelően korszerűsíteni, az önkormányzat a közeli Gáspár Zoltán utcában bezárt óvoda épületét alakítja át a célra.



A háromrészes ingatlanból kettőt alakítanak át. Így egy fedél alá költözhet a felnőttorvosi rendelő. Oda viszik át a Csongrádi sugárút 63.-ból a két gyermekorvosi praxist, illetve a négy védőnőt, valamint az Ortutay utcában dolgozó két védőnő is ott kap helyet. A fennmaradó részt az Odú Fejlesztő Központ használja majd. Városi önerő nem kell a fejlesztéshez; uniós forrásból 300 millió forintért modernizálják a fűtést, világítást, cserélik a nyílászárókat és festenek. Erről a pályázatról dönt a közgyűlés.



Béketelepen is bővül a rendelőintézet. A Tapolcsányi utcában eddig egy házi- és egy gyermekorvos rendelt felváltva. Az épület másik, 65 négyzetméteres felében a Somogyi-könyvtár raktározott könyveket. Mivel a jogszabályok alapján a gyerekeket külön bejáratú rendelőben és váróban lehet ellátni, át kell alakítani az épületet – áll a közgyűlési előterjesztésben. A bővítést a raktár helyén oldja meg az önkormányzat. A munkálatokhoz összesen 90 millió forint szükséges, amiből 75 millió a pályázati pénz, a többi városi önerő.