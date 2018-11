Szoftverfejlesztés és adatbiztonság az Agórában

Harmadik alkalommal rendezte meg szakmai napját a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete szerdán a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol érdekes és aktuális szakmai tartalmat kínáltak az informatikai képzéseken részt vevő hallgatóknak. A rendezvényre az egyetemistákon kívül fogadták mindazokat, akik érdeklődnek az informatika világa iránt. A szakmai programot meghívott előadások és kerekasztal-beszélgetések színesítették.



– Az a célunk, hogy elinduljon egy párbeszéd a cégek és a hallgatók között – nyilatkozta lapunknak Nagy Antal, a rendezvény szervezője. – A céges kultúráról, a szoftverfejlesztésről, az IT biztonságról tartott előadásokkal olyan ismeretanyagot adhatunk át a hallgatóknak, amit később a munkaerőpiacon hasznosíthatnak. A céges csapatmunka, az adatbiztonság, a megfelelő munkaválasztás mind olyan témakör, amelyet fontos körbejárnia egy munkavállalás küszöbén álló diplomás informatikusnak.



A rendezvény részeként lezajlott a hallgatóknak meghirdetett honlaptervező-verseny döntője és eredményhirdetése is. A rendezvénnyel párhuzamosan a társadalmi felelősségvállalás erősítése céljából önkéntes véradásra is lehetőséget biztosítottak a szervezők.