Szögedi naptárat adott ki a Védegylet

„1852. Szögedön mögszületött Csonka János gépészmérnök, a benzinporlasztó föltalálója" – olvasható az idei Szögedi Naptárban Január 11-nél. A Szögedi Védegylet, a Torontál Kiadó és Szabó László munkája – amellett, hogy ö-ző nyelvjárásban készült – helytörténeti információkkal is szolgál. Minden hónapnak a régi nevét is közli, Szegedhez kötődő illusztráció, versidézet szerepel az oldalon, a napoknál rövidebb, a lap alján hosszabb ismeretterjesztő szöveg olvasható. Májusnál (Ígéret hava) például az áll, hogy 90 éve, 1928-ban jelent meg Móra Ferencné szakácskönyve. Erről az író azt írta, új regényének kiadása nem okoz neki annyi gondot, „mint az az előszó, amit a feleségem követel tőlem saját alkotása elé. Megirigyelte tőlem ti. irodalmi sikereimet, s most ő is ír. Természetesen szakácskönyvet. Állítólag több haszon lesz rajta, mint az én összes irodalmi remekeimen".