Szólózni akart a közös képviselő, nem hagytuk

– Rendszeresen ürítik a mi két konténerünket, elég lenne az a több mint nyolcvan lakás szemetének. A baj csak az, hogy én hiába hordom az újságot a szelektív gyűjtőbe, ha mások meg az éj leple alatt idehordják elénk a lomukat és szemetüket – panaszkodott Margitka, egy belvárosi társasház lakója. A közös képviselőjüknek sok más gondot is okoz a szemét, főleg a szállítás számlázása. Amikor viszont meghallotta, hogy a szolgáltatót is megkérdezzük az ügyükről, sem a nevét, sem az arcát, sem a kérdéseit nem vállalta. Mivel a válaszok sokakat érinthetnek, közreadjuk az információkat. Naprakész tájékoztatás

1. Kaphat-e a közös képviselő elszámolást a számlához arról, ki szünetelteti a szemétszállítást, és ki kap egy-, kétszemélyes kedvezményt? Egyszerűsítené a díjak felosztását. Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. ügyvezetője elmondta, a bejelentésekről mindig írásos tájékoztatást kap a házkezelő. A társaság honlapján online ügyfélszolgálat is működik. Azon regisztráció után naprakész tájékoztatás elérhető. A számla formáját és tartalmát törvény szabja meg, abban nincs lehetőség mellékletre. Ki nyilatkozhat?

2. Egy lakójuk hivatalosan szüneteltette a szemétszállítást, de ellenőrzéskor lebukott. A jegyzőkönyvet nem a lakástulajdonos írta alá. Visszamenőleg májustól szeptemberig kapott számlát. Ez szabályos? Az ügyvezető azt válaszolta, helyi rendelet alapján ellenőrzik a szüneteltető ingatlanokat is. Igyekeznek az ingatlanhasználót elérni, de a lakóközösség más tagjai is nyilatkozhatnak. A jogosulatlan igénybevételről írásos tájékoztatást küldtek a házkezelőnek, biztosítva a fellebbezés lehetőségét. Helyi rendelet alapján számláznak a szabálytalanság megállapításakor 10 ezer forint illetéket a felmerülő pluszköltségeikre. Ezek nem részei a szolgáltatási díjnak, tehát csak egyszer számítják fel. Tárolóedény és környéke

3. Évekkel ezelőtt eltűnt a társasház egyik műanyag szemeteskonténere. Ezért a szolgáltató, úgy látják, új áron 80 ezer forintot számlázott nekik. A cégvezetőtől megtudtuk: nemrég edényazonosítókkal látták el a belvárosi szemétgyűjtőket. Akkor fedezték fel, hogy hiányzik egy edény, ami a hulladékgazdálkodás tulajdona. A lakóközösség, illetve a közös képviselő nem jelezte. A felmerült költségüket csak a jelenlegi piaci érték figyelembevételével számlázhatták ki. Van lehetőség tárolóedényt bérbe venni vagy részletekben kifizetni. Ha a közös képviselő jelzi a szándékát, együttműködnek vele. A lakóközösség ajánlatát – hogy kifizetik az összeget, ha parkosítják a konténerek környékét – a hulladékgazdálkodás nem fogadhatja el. Közterületen ugyanis tilos tartósan tárolóedényt tárolni. A lakókörnyezet szépítése nem a társaság feladata. Írásos bejelentés alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. tudja figyelembe venni a lakossági igényeket az ütemezett munkavégzéseknél.