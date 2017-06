Szombaton használhatunk utoljára lyukasztós parkolójegyet

A Telekom volt a leggyorsabb



„Tájékoztatjuk, hogy június 6-ától Szegeden megváltozik a parkolási rend és a zónaszám. Kérjük, hogy mobilparkolás indítása előtt tájékozódjon a változásokról és az új zónaszámokról." Ezt az üzenetet kapta telefonjára minden telekomos ügyfél péntek kora délelőtt, aki egyszer is igénybe vette már ezt a kényelmi szolgáltatást.

Tudnivalók

Nagy Sándor alpolgármester és kollégái a Feketesas utcában tesztelték az új parkolóautómatát.

Fotó: Karnok Csaba

Szegeden 1996. április 1-jén vezette be az önkormányzat a papíralapú parkolójegyet, és az országban legtovább nálunk maradt fenn. A közlekedéstörténeti rendszert a város most nyugdíjazza. A nagykörúton belül utoljára pénteken lehetett vele helyet váltani a fizetős zónákban. Mivel a Mars téri piac környékén szombaton is kell fizetni a parkolásért, ott délig még használható ez az elavult szelvény. A hosszú hétvégén 136 parkolóautomatát helyez üzembe az SZKT. Megírtuk, több nagyobb változásra érdemes figyelni (2017. május 31.: Hétvégén megszűnik a lyukasztós parkolójegy). Kérdés-válaszokban ismét összegezzük a tudnivalókat.Hol találok parkolóautomatát? Átlagosan 20 fizetős parkolóra jut egy; sehol nem kell 75 méternél többet gyalogolni a következőhöz. Az automaták helyét a Google-térkép jelöli GPS-koordinátákkal, és az eddigi 500 parkolótáblát is átmatricázzák. Az szkt.hu honlap is segít.Hogy működik az automata? Folyamatos üzemben, vagyis szombaton délután már akár a következő, kedd reggeli fizetős időszakra is válthatunk jegyet. A berendezés érintőképernyőjén – a rendszám megadásával – pár lépésben kérhetünk jegyet minimum negyedórára, maximum négyre. Az árát érintős (paypasszos) bankkártyával vagy pénzérmével fizethetjük ki.

A parkoló autósokat szórólapokon is fihgyelmeztetik a változásokra.

Fotó: Karnok Csaba

Papírpénzt nem fogad el a gép? Nem, és visszaadni sem tud. Annyit parkolhatunk, amennyit „beletankolunk". Az érmék közül minden hazait felismer, és használható az 50 eurócentes, illetve az 1 és 2 eurós.Az automata parkolójegyet nyomtat? Igen, ezt kell kitenni belülről a szélvédőre. A jegy nyugtának számít, ez alapján lehet az ügyfélszolgálaton személyesen vagy e-mailben számlát kérni. Utóbbihoz a beszkennelt jegyeket a kapcsolat@szkt.hu-ra kell küldeni, és az SZKT postázza a számlát.Változik a mobilparkolás is? Igen, a telefonszámokkal együtt. A zónákban érvényes hívószámokat az automatákról lehet leolvasni. Az új start-stop rendszert rendszám és a start szó elküldésével indíthatjuk, és a stop szóval állíthatjuk le. Ha elfelejtenénk, akkor is maximum négy óra ára terheli a számlánkat.

Változnak a parkolózónák is? Részben. A zöld marad, a kék viszont beolvad a sárgába. A zöldben továbbra is 480 forint egy óra, a sárgában 220 forint.Mi történik, ha elírok egy betűt vagy számot a rendszámban? Ezután is büntetést kell érte fizetni, de 8 napon belül az ügyfélszolgálaton személyesen, postán vagy e-mailben (kapcsolat@szkt.hu) méltányosságot lehet kérni.Maradt nálam régi parkolójegy, mit tegyek? Az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálata év végéig teljes áron visszaváltja.