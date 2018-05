Szombaton nyit a Hági Udvar - Lessen be az előkészületekbe nálunk (Fotók)

– A homlokzaton kívül szinte mindenhez hozzányúltunk, leszedtük és megtisztítottuk a cserepeket, újraraktuk a tetőt – mondta a csütörtöki sajtóbejáráson az üzemeltető Best Iroda Kft. ügyvezetője. Gálosi Gyula hangsúlyozta, fokozatosan veszik birtokba az épületet, és természetes, hogy az udvar, a kerthelyiség megnyitása az első.A Hungit is üzemeltető társaság bízik a sikerben, négy éve is a labdarúgó-világbajnokság idején nyitottak a Stefánián, most nyáron itt a következő világesemény. Erre két méretes projektorral is készülnek, és persze különböző sörökkel és mellé valókkal. Az előbbinél a Drehert preferálják, amire magyarázatot is kaptunk. Egykor a Haggenmacher lányok Dreher fiúkhoz mentek feleségül, míg az utóbbi család ifjú hölgyei a Hági tulajdonosának fiait választották férjül.Lesz meleg konyhás vendéglátás, később pedig reggeliztetés is – komoly kávékultúrával –, kezdetben azonban még csak délután nyitnak. Gálosi Gyula hangsúlyozta, ez nem a Hungi II., nem is szeretnék, ez inkább egy vacsorázós, bemelegítős hely lesz, ahonnan utána nyugodtan át lehet sétálni a Stefániára.A nagy port kavart városi zajrendelet kapcsán megtudtuk, alacsony hangerőben és háttérzenében gondolkodnak, az itt lakónak volt idejük elszokni a zajtól és a tömegtől. Élő zene ezért lesz, diszkó nem. A Hági Udvar a Kelemen és a Nádor utca felől is megközelíthető, és közel 300 embert tud majd egy időben leültetni. A vendégek kiszolgálásáról csúcsidőben körülbelül kéttucatnyi alkalmazott gondoskodik.Az árakat még a sajtóbejárás idején is pingálták a tájékoztató táblára. Ebből kiderült, hogy a „zászlós" sör, a Dreher korsója 450, pohara 270 forint. Egy presszókávé 290, a 2,5 decis kóla 350 forint.