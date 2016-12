Szombattól egész évben ingyen parkolhatunk Szegeden

A karácsonyi hétvégén két változás lesz a vonatok közlekedésében. Holnap a szombati, 25-én, vasárnap ünnepnapi, 26-án, hétfőn viszont vasárnapi menetrend szerint közlekednek a MÁV-Start járatai. Mivel sokan kelnek útra ilyenkor, érdemes előre gondoskodni a jegyvásárlásról. Az interneten előre megváltott e-vonatjegyeket kinyomtatva vagy megfelelő mobiltelefonon, tableten is bemutathatják a belföldi vonatok utasai.



A DAKK helyi, helyközi, távolsági és nemzetközi buszjáratai holnap iskolaszüneti szabadnap szerint járnak, Szegeden munkaszüneti nap szerint. A járatok a megyeszékhelyen nagyjából 16 óráig viszik az utasokat, de éjszakai járatok óránként lesznek a 20-as, a 72A-s, a 73Y-os, a 74-es és a 77-es vonalon. Tehát még az éjféli mise után is haza lehet jutni busszal. December 25. és 26. iskolaszüneti munkaszüneti napnak számít. Bővebb információ a dakk.hu honlapon.



A szegedi villamosok és trolik mindhárom napon iskolaszüneti munkaszüneti nap szerint járnak. A járatok 16 óra körül leállnak ugyan, de a 2-es villamos, valamint az 5-ös és a 19-es troli közlekedik az éjféli misékre és onnan visszafelé is. A szegedi fizetős parkolózónákban szombattól január 2-áig ingyen parkolhatunk. Részletek az szkt.hu oldalon.