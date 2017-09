Szomorú jubileum: 100 éves lett az öreg roncs - végleg elnyelheti az enyészet a Szőke Tiszát

Tudta?



A hajót 1977-ben vonták ki a vízi úti forgalomból a soroksári Duna-ágban. 1979-ben vásárolta meg Papp Gyula akkori tanácselnök a városnak a hajót, amit Szegedre vontattak. 1990-ig étteremként és bárként üzemelt, míg az orrészénél strandolni lehetett. 1990 és 2000 között a hajó diszkóként üzemelt, majd 2000-ben a város átadta a Tisza-Yacht hajójavító telepnek, hogy felújítása után a tápéi kikötő dísze legyen. Ez nem történt meg, a hajó állaga 12 éven át romlott, míg 2012-ben léket kapott, és elsüllyedt.

Fénykor. A Szőke Tisza évtizedekig hozzátartozott Szeged belvárosi Tisza-szakaszához.

– Hihetetlen, hogy még mindig a vízben nyugszik a Szőke Tisza gőzgépe – mondja Szilágyi Árpád. A Szegedi Hagyományőrző Egyesület elnöke és tucatnyi érdeklődő a hajó 100 éves évfordulójáról emlékezett meg Szegeden a napokban.Megírtuk, hogy a Szőke Tisza 2012-ben elsüllyedt a tápéi téli kikötőben, a roncsot 4,8 millió forintért adták el egy fémkereskedőnek, miután a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) szakértője úgy ítélete meg: a hajó menthetetlen.A KÖH helyébe akkor lépett Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ műtárgyfelügyeleti irodája az árbócrúd, az árbóctalp, a kéménybillentő mechanika, a horgonycsörlő, a szellőzőkürtő, a 3 hengeres expanziós gőzgép, a kormánymű-kormányrendszer, a kormánylapát, a gőzsegédkormány, a lapátkeréktengely és tengelycsapágyazás és a gép gyártmánytáblájának megmentését írta elő. A

Lassan az enyészeté lesz. Az állam lemondott a Szőke Tisza örökségvédelem alá vett részeinek elővásárlásáról. Fotó: Karnok Csaba

védés kimondásakor szempont volt az is, hogy egy esetleges rekonstrukció során rendelkezésre álljanak azok a legfontosabb elemek, alkatrészek, amelyek visszaépíthetők lennének. A Szőke Tisza bontását ezen részeinek megmentéséhez kötötték, a munkák 2012 októberében kezdődtek. A megjelölt hajótartozékokat megőrzésre át kellett volna adni az örökségvédelmi hivatalnak. Ez nem történt meg, majd a bontó cég is bejelentette a csődöt, így a mai napig a hajó alsó vasszerkezete a vízben van a legértékesebb egységekkel. Idén januárban megszűnt a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ is, feladatait a kulturális örökség védelméért felelős miniszter látja el.

A Miniszterelnökségi Sajtóiroda a hajó jövőjével és védetté nyilvánított alkatrészeivel kapcsolatban azt közölte lapunkkal, hogy a hajó idén májusban új tulajdonoshoz került, az állam a védetté nyilvánított alkatrészek elővásárlási jogáról lemondott, a műtárgyfelügyeleti hatóság pedig szemlézte a védett elemeket. Az új tulajdonos nevét nem árulták el. – A hajó kiemelése és a még menthető elemeinek kiszerelése magántulajdon lévén nem a műtárgyfelügyeleti hatóságként is működő Miniszterelnökség feladata – közölték.Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti Egyesület elnöke is részt vett a hajó szegedi megemlékezésén. Azt mondta, hogy a Szőke Tisza hajó életútjáról könyvet ír. Szilágyi Árpád reméli, az íródó könyv arra is választ ad majd, hogy a hajóból kibontott alkatrészek múzeumba vagy újbóli beépítésre kerülnek. Egyelőre azt sem tudják, hogy mikor és ki fogja kiemelni a hajóroncsot.