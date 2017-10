Szomszédvita léccel, kapával és kutyával: megelőzte a rendőröket a domaszéki házaspár, elmentek a bíróságra

A domaszéki F. J. hiába ült közel a bíróhoz, nem hallotta a kérdéseket. Igazságügyi orvosszakértő fogja megvizsgálni. Fotó: Karnok Csaba

Feljelentést tettek 2015-ben és 2016-ban szomszédjuk, Nagy András ellen. F.-ék azt állítják, Nagy András egy alkalommal kapával, majd egy darab fával feléjük ütött a kerítésnél, mert összevitatkoztak F.-ék kutyái miatt . Azt, hogy az ütés talált-e, vagy a hátratántorodástól sérült meg az idős férfi, a feljelentésből és a rendőrségi kihallgatás jegyzőkönyveiből nem derült ki a bíró számára. Először ezt és a tettlegességig fajuló összeveszés körülményeit szerette volna tisztázni, de nagyon nehéz dolga volt. F. J. ugyanis azt mondta, nem hallja a bíró emelt hangon föltett kérdéseit. Többszöri kísérlet után a bíró végül megállapította: a tanút nem tudja kihallgatni.

F.-né a részletekre nem emlékezett pontosan, de fönntartotta a rendőrségen tett vallomását. Megerősítette, férje tényleg rosszul hall, és nincs hallókészüléke. Nagyék védője azt mondta, őriznek olyan kép- és hangfelvételt, amely a veszekedésről készült, és azon a bácsi szemlátomást hallja, amit mondanak neki, és elég jól kommunikál. A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság meghallgatja azokat a rendőröket, akik az ügyben eljártak, és igazságügyi orvosszakértői vizsgálat állapítja meg, az idős tanú kihallgatásának tényleg van-e egészségügyi akadálya. Így Nagy Andrásnak – aki F.-ékkel szemben hozzájárult ahhoz, hogy fényképfelvétel készüljön róla a tárgyaláson – december 4-én is le kell ülnie a vádlottak padjára.Ha ez az eljárás véget ér, a két család vitájának még nem lesz vége a törvény előtt. Hiszen Nagyék is tettek följelentést, miután valaki – állításuk szerint a szomszéd – hátba lőtte Andrást. Erről látlelet készült, a lövedéket kiműtötték, a rendőrség is nyomozott.