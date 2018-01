Szórakozik velünk a január: megint tavaszodik

Kicsit megbolondult a természet így januárban. Fotó: Farkas Judit

Tegnap délelőtt szakadt a hó, később az ónos eső, és késő este az egyszerű, prózai eső is rákezdte. Éjszaka nem fagyott,. Több olvasónk jelezte, és hát láttuk mi is az alsóvárosi előkertekben, hogy az utóbbi hetekben előbújt nem egy hagymás növény a földből, és kinyíltak a hóvirágok is: virágozhatnak nyugodtan tovább. Még az is lehet, hogy esni is fog, 30 százalék valószínűséggel jósolnak 2 mm esőt Szegedre. Jobban szerettük volna centiben és hóban, kicsit félrement a kérés.elolvashatjuk a helyzet költői megfogalmazását: "A Kárpát-medencétől északnyugatra örvénylő ciklon hidegfrontja hullámot vet, és szerdán eléri hazánk térségét. Az ország déli és nyugati részein elszórtan számíthatunk esőre."

1773 – James Cook kapitány Resolution és Adventure nevű hajói, az Antarktisz felé közeledve, első európai hajókként áthaladnak a déli sarkkörön (a déli szélesség 66° 36'-én, a keleti hosszúság 38° 14'-énél).



és nevű hajói, az Antarktisz felé közeledve, első európai hajókként áthaladnak a déli sarkkörön (a déli szélesség 66° 36'-én, a keleti hosszúság 38° 14'-énél). 1899 – Megszületik Al Capone, az amerikai gengszter († 1947).



1912 – Robert Scott kapitány másodikként éri el a Déli-sarkot, a norvég Roald Amundsen egy hónappal megelőzi.



1945 – Felszabadul a budapesti gettó; a Vörös Hadsereg elfoglalja Varsót.



1957 – Bevezetik a lottót Magyarországon.



1966 - Palomaresre, egy andalúziai kis halászfalura három hidrogénbomba hullott. A bombákat szállító amerikai B–52-es repülőgép a levegőben összeütközött egy tankergéppel. Az ütközés következtében három hidrogénbomba esett le a település közelében, amelyekből kettőnek a hagyományos gyújtószerkezete fel is robbant. A detonáció hatására a bombákban lévő radioaktív anyag két négyzetkilométernyi területen szóródott szét, érintve lakott területeket, erdőket és paradicsomültetvényeket is.



1991 – Megindul a „Sivatagi Vihar hadművelet" (Operation Desert Storm) a Kuvaitot megszállva tartó Irak ellen. Válaszul Szaddám Huszein Scud rakétákkal támadja az Egyesült Államokkal együttműködő Szaúd-Arábiát és Izraelt.



a Kuvaitot megszállva tartó Irak ellen. Válaszul Szaddám Huszein Scud rakétákkal támadja az Egyesült Államokkal együttműködő Szaúd-Arábiát és Izraelt. 1995 - A Richter-skála szerinti 7,3-es erősségű földrengés rázza meg Kóbe városát és környékét Japánban, több mint 6400 ember halálát és 300 000 ember otthonának pusztulását okozva.



Ma van a katolikus egyházban Nagy Szent Antal ünnepe. Róla azt kell okvetlenül tudni, hogy a háziállatok védőszentje, bővebben olvashat róla a wikipédián.

Éjjel egyébként egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra: az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest térségében ónos eső, a Tiszántúl déli részén eső fordulhat elő. Az éjszaka második felében a Dunántúl északi felén, majd reggel a főváros környékén ónos eső ónos eső is lehet, a déli területekre szerencsére csak esőt jósolnak.Szerdán elszórtan, főként az ország déli és nyugati részén számíthatunk esőre, záporra, estefelé esetleg hózáporra. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de szerda délután északnyugaton már csökkenhet a felhőzet. Éjszakára átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd a szél holnap északnyugatira fordul, megélénkül, a Dunántúl északi részén időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 7 fok között várható.mindenAnton, Antos, Aszter, Leonetta, Oros, Rexana, Roxán, Roxána, Rozalinda, Toni és Uros.