Szörényi László Dugonics Andrásról és a szegedi iskolarendszerről

A szegedi születésű és a városban elhunyt piarista matematikus, író, irodalomtörténész és tanár jelentőségét a szerdai sajtótájékoztatón Pál József tanszékvezető egyetemi tanár méltatta. Elmondta, Dugonics Etelka című munkája az első magyar nyelven írt regény, ami egyben az első szegedi dialektusban született mű is. Kevesen tudják, hogy szerzője matematika tankönyveket is írt, a szakkifejezéseket latinról magyarra ültetve. Neki köszönhető például a csonka, gömb, háromszög, egyenlet, véges, végtelen és természettudomány szavunk.



A piaristák alsó- és középfokú iskolateremtő és -fenntartó szerepét - mely a törökkortól fogva alapvető szerepet töltött be a magyar nyelv és kultúra, valamint az alföldi és délvidéki értelmiség kialakulásában és megerősödésében - Blazovich László egyetemi tanár, nyugalmazott levéltár-igazgató ismertette.